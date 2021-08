Ingrid Chauvin : Son divorce a-t-il impacté son rôle dans Demain nous appartient ? Elle se confie

Une énorme page s'est tournée pour Ingrid Chauvin l'an dernier. En novembre, l'actrice de 47 ans a annoncé qu'elle se séparait de son mari Thierry Peythieu. Si dans la vie de tous les jours, ils ne se côtoient sans doute pas ou très peu, les anciens tourtereaux sont amenés à se voir sur leur lieu de travail. Le réalisateur travaille sur Demain nous appartient (TF1), où son ex joue le rôle de Chloé depuis 2017. Mais cela a-t-il un impact sur la carrière de la maman de Tom (5 ans) ?

Ingrid Chauvin s'est confiée à Ciné Télé Revue. Et elle a assuré que sa séparation n'avait pas affecté son travail sur la célèbre série de TF1 : "Alors moi, j'ai un principe, et je le fais de façon très instinctive, c'est que je sépare vraiment la réalité de la fiction. Quand je suis sur un plateau, c'est Chloé, et quand je rentre à la maison, c'est Ingrid." Elle a toutefois reconnu que "ce qu'on peut vivre dans sa vie a des répercussions quand on joue". "On ne peut pas tout gommer, on reste des humains remplis d'émotions, et moi plus que d'autres peut-être. Mais en même temps, on était en accord", a-t-elle conclu.

Depuis plusieurs mois, Ingrid Chauvin vit un quotidien de maman solo. Afin d'éviter les aller-retours, elle a pris la décision de s'installer à Sète où elle tente de passer le plus de temps possible avec son fils Tom, sa priorité. "Tant pis si je mange à 18h30, sur la table basse devant Gulli ! Le soir, il s'endort à côté de moi, sa petite main dans la mienne", a-t-elle déclaré. Un lien indéfectible et un amour inconditionnel qui durera toute la vie.

Ingrid Chauvin ne peut malheureusement pas en dire autant de ses sentiments pour Thierry Peythieu, leur mariage ayant volé en éclats. Mais comme elle l'a récemment confié à TV Mag, cela lui a permis de retrouver sa liberté de penser et d'être elle-même. "Je peux le dire, je me suis rarement sentie aussi bien tout en étant célibataire! Et j'ai envie de le rester pour le moment (rires)", avait-elle précisé.