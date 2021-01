Natacha Amal : Que devient la star de Femmes de loi ?

Dans les années 90, Natacha Amal se fait connaître du grand public dans des séries policières cultes comme Navarro, Nestor Burma ou encore Julie Lescaut. En 2000, l'actrice connaît la consécration en devenant l'héroïne principale de la série Femmes de loi. Elle apparaît ensuite dans la série Nos chers voisins et commence à jouer sur les planches. Après avoir participé à la pièce Un beau salaud avecBernard Tapie (2004), elle joue ensuite dans les pièces Panique au ministère (2010), Le journal d'une femme de chambre (2012) et L'Amiral (2013). En 2010, elle devient actrice pour le film Un bébé pour mes 40 ans réalisé par Pierre Joassin.

Je voulais avoir l'esprit libre

Depuis Natacha a pris du recul avec la télévision et s'accorde davantage de temps pour elle. Interviewée par SoirMag en 2018, elle confiait : "Il fallait être fameusement disponible au petit écran et en dehors, en plus des tournages. Ma vie quotidienne ne m'appartenait plus vraiment. J'avais fini par un peu ne plus savoir qui j'étais dans la vie normale. [...] j'ai passé l'âge, ce bel âge où l'on est très regardable, comme dans une prison dorée. À la fin de la série, je voulais reprendre mes marques, loin de la représentation. Je voulais avoir l'esprit libre."

Ce fut une leçon

En 2013, la comédienne tente sa chance aux États-Unis et s'envole pour Hollywood. Une expérience qui n'a finalement pas été fructueuse pour sa carrière. "J'ai voyagé aux États-Unis où j'ai appris que j'étais un petit moucheron à Los Angeles. Le système hollywoodien n'a pas besoin de quelqu'un comme moi qui voulait démarrer dans la production. Ce fut une leçon" révélait-elle avec humilité à nos confrères de Soirmag.

En 2019, elle est apparue dans la pièce de théâtre Un grand cri d'amour de Josiane Balasko et joué dans son premier one woman show Même p'Amal. Désormais, Natacha est revenue dans son pays natal, la Belgique, auprès de sa mère et de ses soeurs. Jamais à court d'idées, elle serait actuellement en pleine élaboration d'un "projet de film historique (...) entre la Première et la Seconde Guerre mondiale."

Aperçue pour la dernière fois en septembre 2020 lors de sa participation au festival Les Hérault du Cinéma et de la télévision, au cap d'Agde, Natacha avait totalement changé de look délaissant sa longue chevelure blonde pour une crinière sauvage et bouclée.

Côté vie privée, l'actrice a été mariée à l'écrivain belge Claude Rappé en 1997. Après dix ans d'amour, le couple divorce. Natacha épouse par la suite le scénariste Jacques Stival en 2015. En octobre 2019, elle confiait être en instance de divorce.