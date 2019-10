Natacha Amal annonce son 2e divorce : avec Jacques Stival, c'est terminé

Un peu passée sous les radars médiatiques ces dernières années, la comédienne Natacha Amal fait un retour sur le devant de la scène. À 51 ans, elle monte sur les planches dans un one-woman show intitulé Même P'Amal, dans lequel elle se confesse avec franchise. Interrogée par France dimanche, elle a révélé son divorce.

Dans les pages du magazine, Natacha Amal parle de ce projet artistique qu'elle présentera notamment les 21, 24 et 25 octobre prochains au casino de Gérardmer et le 5 novembre à l'auditorium de la Louvière à Épinal. "Ces derniers temps, j'ai envie de liberté. (...) Être moi-même est devenu une urgence. C'est quelque chose que je souhaite désormais prolonger sur scène, avec mon public. (...) Et je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je vais raconter ?' À part montrer la vraie Natacha que le public ne connaît pas, je ne voyais pas", a-t-elle confié sur la genèse de ce spectacle inattendu.

Faire preuve de franchise, dévoiler qui elle est, dire les choses, c'est désormais le mood de l'ancienne star de la série Femmes de loi. "Faire ce spectacle, c'est une manière de dire : 'Vous voulez tout savoir ? Bah voilà, vous savez tout.' Sauf que cette fois, c'est moi qui l'offre. Ça m'a donné des ailes. Et puis, il y a vie privée et vol de vie privée", a expliqué Natacha Amal.

Sa vie personnelle, elle l'évoquera donc dans son spectacle tout en s'assurant qu'il "parle à tout le monde". L'occasion de parler à ses fans de... son divorce surprise ? Questionnée sur son mariage hué en 2015, en Bretagne, car les fans n'arrivaient pas à l'apercevoir, elle a lâché une confession sur la fin de son couple avec le producteur Jacques Stival. "Ce n'est pas moi qui avais géré ça, mais mon mari ; dont je divorce actuellement", a-t-elle confié. "Quand vous portez une jolie robe blanche, vous êtes un peu stressée. Dans cette effervescence, vous écoutez les conseils des premières personnes qui sont autour de vous !", a-t-elle ajouté pour justifier l'usage de parapluie la cachant des appareils photo des badauds.

Il s'agit donc du deuxième divorce de l'actrice, qui avait déjà été mariée par le passé à Claude Rappe.

Thomas Montet

Les confidences de Natacha Amal sont à retrouver dans France dimanche, dans les kiosques le 18 octobre 2019.