Natacha Amal : Gros changement de look, l'actrice affiche une nouvelle tête

On avait en tête une Natacha Amal blonde aux cheveux longs et raides. On découvre aujourd'hui que la populaire comédienne de 52 ans n'a plus cette tête. Ce mardi 22 septembre 2020, elle a été prise en photo lors de sa participation au festival Les Hérault du Cinéma et de la télévision, au cap d'Agde.

Natacha Amal avait-elle des envies de changement ? En cette rentrée culturelle, l'actrice de Commissaire Moulin et Femmes de loi, étonne avec son nouveau look. Elle a désormais les cheveux bouclés et une masse capillaire volumineuse. On la retrouve tendance châtain clair et force et de constater que cette évolution la rend méconnaissable au premier coup d'oeil. Si le but était de surprendre, c'est un pari réussi ! Toutefois, elle a gardé intact son sourire.

Natacha Amal est du genre à faire de l'effet quand elle se rappelle à notre bon souvenir ! Les dernières nouvelles que l'on avait eues de la comédienne remontaient à l'automne 2019 lorsqu'elle avait annoncé son deuxième divorce - elle était mariée à Jacques Stival - et qu'elle faisait des confidences sur ses expériences charnelles avec des femmes ! "Je ne me définis pas comme bisexuelle. Chaque fois, il s'agissait d'amitiés fortes qui débouchaient sur des expériences charnelles. Comme si je ne pouvais rien faire à moitié. Mais je ne me considère pas lesbienne pour autant", disait-elle alors au magazine Gala.

Natacha Amal était donc invitée du festival Les Hérault du Cinéma et de la télévision dont le planning du 22 septembre était chargé avec notamment une présentation de courts métrages et des rencontres sous forme de master class avec des comédiens de séries. Si la comédienne a un peu disparu du petit écran, elle poursuit toutefois sa carrière de comédienne sur les planches. En 2019, on pouvait par exemple la voir dans Un grand cri d'amour de Josianne Balasko. Elle aussi annoncé un one-woman show intitulé Même P'Amal.