Natacha Amal se confie sur ses "expériences charnelles avec des femmes"

Alors qu'elle revient sous les projecteurs avec un premier et inattendu one-woman show intitulé Même p'Amal, la comédienne Natacha Amal distille ses confidences en promo. Ainsi, la star de 51 ans a révélé avoir divorcé pour la deuxième fois et s'est expliquée sur l'absence d'enfants dans sa vie. Désormais, on découvre qu'elle aime aussi les femmes.

Interrogée par le magazine Gala, l'ancienne star de la série Femmes de loi – qui a fait les belles heures des audiences de TF1 – a accepté d'évoquer sa vie privée. "J'ai réussi ma vie professionnelle, mais dans ma vie privée, je n'ai fait que me tromper", admet-elle sans détour. Natacha Amal a été mariée à Claude Rappe, puis au producteur Jacques Stival ; un deuxième mariage célébré en 2015, en Bretagne, sous les hués de la foule déçue de ne pas pouvoir voir les époux...

Auprès du magazine, Natacha Amal dévoile que, côté coeur, elle a aussi aimé des femmes. Une grande révélation de la part de l'actrice de 51 ans qui lève le voile sur le sujet. On découvre qu'elle a été en couple à deux reprises avec des femmes. Avec la dernière, elle aurait même pu se marier une troisième fois. "Ma compagne m'avait présenté ses parents dans ce but. (...) Je ne me définis pas comme bisexuelle. Chaque fois, il s'agissait d'amitiés fortes qui débouchaient sur des expériences charnelles. Comme si je ne pouvais rien faire à moitié. Mais je ne me considère pas lesbienne pour autant", a-t-elle expliqué à nos confrères.

Si elle n'est pas aujourd'hui à la recherche du grand amour, ayant mis de côté pour le moment "la séduction", Natacha Amal consent tout de même à admettre que lorsqu'elle se "maquille bien", les regards se tournent encore vers elle...

Thomas Montet

Les confidences de Natacha Amal sont à retrouver en intégralité dans les pages de Gala, dans les kiosques le 14 novembre 2019.