Natacha Amal dévoile pourquoi elle n'est pas maman...

L'ancienne star de la série Femmes de loi, Natacha Amal, se lance un nouveau défi : faire rire les gens. La comédienne de 51 ans se livre ainsi dans un inattendu one-woman show intitulé Même P'Amal tiré de ses expériences personnelles. L'occasion de l'entendre parler de l'un des rôles qu'elle n'a pas joués, celui de maman ?

Interrogée par l'animateur Jordan de Luxe dans son émission sur la chaîne Non Stop People, Natacha Amal a évoqué l'absence d'enfant dans sa vie. L'actrice, qui vient d'annoncer son deuxième divorce, s'est livrée avec franchise sur les raisons pour lesquelles elle n'est pas devenue mère. "Vu certaines erreurs de parcours que j'ai faites, je me dis que ce n'est pas plus mal. J'aurais adoré avoir un enfant. La fois où j'aurais pu en avoir, j'étais trop jeune et je n'ai pas assumé. Ça m'est arrivé de revoir l'homme avec qui cela aurait pu se passer et je sentais un regret mutuel. Ça aurait dû se passer, mais on était trop jeunes, on a eu la trouille", a confié Natacha Amal.

Divorcée de Claude Rappe et, bientôt, de Jacques Stival, la comédienne n'aura donc jamais eu la chance de trouver le père de ses enfants. De quoi avoir des regrets ? "Peut-être un peu. (...) Mais pas au quotidien, mais je suis bien, j'ai une bonne vie, je me marre bien", a-t-elle ajouté. Natacha Amal a d'ailleurs déjà des enfants dans sa vie par le biais associatif. Elle a construit un orphelinat au Népal et avec deux amis, elle les a pris en charge jusqu'à leur majorité, découvre-t-on dans son interview à France dimanche. En outre, avec Télévie (le Téléthon belge), elle a pris sous son aile "un petit leucémique qui est maintenant devenu adulte" et qu'elle considère comme son fils. Ajouter à cela ses neveux et, finalement, cela des enfants à s'occuper !

Drôle, Natacha Amal ajoute être plus ou moins prête à faire comme Joséphine Baker, à savoir acheter une maison pour y accueillir "une ribambelle d'orphelins". "Je trouve ça très émouvant et tellement fou que je me suis posé la question...", a-t-elle ajouté dans France dimanche (disponible le 18 octobre 2019).

Thomas Montet