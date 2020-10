Natacha Amal, sa love story incandescente avec Prince : "Il était très intense"

Un grand séducteur ! L'interprète de Purple Rain a, plus d'une fois, fait tomber la foudre sur le coeur de ces dames. Et dans sa jeunesse, entre les albums Lovesexy et Kamasutra, Prince a connu l'amour à la française. Elles sont en tout cas nombreuses à affirmer avoir fondu dans ses bras. Natacha Amal, notamment, racontait leur idylle à Gala pas plus tard que l'année dernière. "Il était d'une galanterie hors norme, expliquait-elle. Son garde du corps, Gilbert, m'accompagnait quand il fallait le rejoindre aux États-Unis, son staff s'occupait de gérer les déplacements. Il pouvait aussi avoir des amitiés platoniques avec des femmes. Il attendait qu'on fasse le premier pas vers lui. Jamais il n'aurait sauté sur quelqu'un. Il était très pur. Très intense et charismatique, avec un immense respect. Son androgynie était un raffinement à la mode à l'époque. Je retiens de lui sa grande et rare élégance à mon égard."

La fin des félineries

Prince et Natacha Amal se sont rencontrés lors d'un concert donné par le chanteur en France. Il l'avait repérée et avait demandé à un membre de ses équipes de l'inviter dans les coulisses. Un peu plus tard, il lui avait fait parvenir un billet d'avion pour qu'elle s'envole en direction de sa résidence principale située à Minneapolis. Plus d'une fois, les "cocorico" ont bercé l'artiste de douces sonorités. Mais quand il a croisé la route de la danseuse Mayte Garcia, son monde a changé. Il l'a épousée en 1996 et a fait ses adieux aux aventures françaises en rendant les clés de sa garçonnière, située avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris, en 1997.

Sa love story avec Ophélie Winter

Il avait certes le goût des femmes jeunes. Quand il est tombé fou amoureux d'elle, Mayte Garcia n'avait que 16 ans. Avant elle, il avait également vécu une jolie histoire avec une mineure bien connue chez nous : Ophélie Winter, 17 ans dans les années 1990. "Ça a duré cinq ans. Il m'a appris la musique, il m'a tout appris, détaillait-elle à Paris Match en 2007. Je faisais l'aller-retour entre Paris et Minneapolis chaque week-end. Je voyageais en première classe et il venait me chercher en limousine à l'aéroport." Le 21 avril 2016, Prince s'est envolé au Paradis pour enchanter les anges. Il aura bien vécu, avant ça, parmi nous ici-bas...