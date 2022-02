"On se partage beaucoup les tâches" : Jérémy Frérot évoque son couple avec Laure Manaudou

Alors qu'il va se lancer sur les routes de France en mars prochain pour le Meilleur Tour, le chanteur Jérémy Frérot va devoir laisser son clan à la maison. Sa femme, Laure Manaudou, va ainsi se retrouver toute seule avec leurs deux fils plus sa fille aînée, née d'une précédente histoire. Mais, promis juré, il compte revenir chaque semaine. Au quotidien, quand il n'est pas pris par son métier, il assure avoir trouvé l'équilibre avec sa chérie.

Interrogé par le magazine Nous Deux, alors que sort la réédition de son dernier album intitulé Meilleure vie, le sympathique Jérémy Frérot a accepté de se livrer sur le couple qu'il forme avec l'ancienne star des bassins. "Trois enfants, c'est énormément de fatigue quand on veut tout bien faire. On se partage beaucoup les tâches, de la manière la plus équitable possible pour éviter que ce genre de ressenti s'installe", confie le chanteur âgé de 31 ans. Avec Laure Manaudou, ils ont quitté Marseille pour aller vivre près du bassin d'Arcachon, sur les terres familiales de Jérémy Frérot. Nul doute qu'ils peuvent compter sur l'aide précieuse du clan du chanteur quand le besoin se fait sentir.

Jérémy Frérot a épousé Laure Manaudou en 2018 après trois ans de relation amoureuse. De cette union sont nés deux fils, en 2017 et 2021. Depuis, la petite famille essaye tant bien que mal de mener une vie normale, loin des mondanités du show business, dans le Sud-Ouest. "La nature y est très présente, on vit en fonction d'elle, au rythme des saisons. Un si bel environnement m'aide à sortir, à faire du sport, à respirer et à pratiquer des activités adaptées au moment de l'année. Pour résumer, cela nous permet d'adopter un cadre et un mode de vie sains", précise le chanteur pour justifier le déménagement de son clan près de l'océan.

Interview intégrale à retrouver dans Nous Deux, édition du 15 février 2022.