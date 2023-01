"On serait séparés depuis longtemps" : Frédéric Bouraly évoque ses disputes avec sa femme Cécile

Scènes de ménages est à l'honneur sur M6, ce mardi 17 janvier 2023. La chaîne diffuse en effet le prime baptisé Ca se corse. Pour l'occasion, le public retrouvera notamment José, incarné depuis 2009 par Frédéric Bouraly. Si à l'écran, il fait semblant d'être fou d'amour pour le personnage de Liliane (jouée par Valérie Karsenti), dans la vie, il est amoureux d'une autre. Mais, fort heureusement, son quotidien avec sa femme est bien moins mouvementé.

C'est une certaine Cécile Dulac qui a capturé le coeur de Frédéric Bouraly il y a plus de trente ans. Et, comme tous les couples, il leur arrive parfois de se disputer. Mais, ce n'est bien entendu pas aussi récurrent que son personnage José avec Liliane. "Si on s'engueulait autant, on serait séparés depuis longtemps", confiait l'acteur de 62 ans à nos confrères de TV Grandes Chaînes, en 2018. Pour autant, la femme de sa vie lui a déjà plusieurs fois fait remarquer que ces personnages de Scènes de ménages pouvaient leur ressembler : "Parfois, en regardant la série, ma femme me dit : 'Mais, c'est nous.' On se dit qu'on exagère des fois mais, finalement, on n'est pas si éloigné de la vérité. Plein de gens nous racontent des choses qui leur sont arrivées et qui ressemblent à ce que vivent José et Liliane. Il y a toujours quelque chose de crédible au départ d'un sketch sinon, ça ne marcherait pas."

Un coup de foudre

C'est en 1988 que le coeur de Frédéric Bouraly a chaviré pour celui de Cécile lors de leur rencontre. Un véritable coup de foudre. Lui était acteur dans la sitcom Vivement lundi ! et elle, costumière. "J'étais en slip, elle est costumière. Il a fallu que je fasse du chemin derrière", s'était-il souvenu sur le plateau de Je t'aime etc (France 2) en mars 2020. Une amusante rencontre qui a pourtant débouché sur une histoire d'amour sérieuse. Et la star de Scènes de ménages l'assure, il était persuadé dès le premier regard que c'était le bonne : "Je me suis dit que c'était elle. Je l'ai ressenti. (...) Au moment où je l'ai vue, je ne pensais qu'à elle."

Il ne s'est semble-t-il pas trompé puisqu'ils forment toujours un couple uni aujourd'hui. De leurs amours sont nés Lucien et Félix. Et en 2015, ils ont décidé de se marier à Tourtour dans le Var. Un moment à jamais gravé. "Je vais essayer d'en parler sans pleurer... C'est fort... L'avantage de se marier quand on n'est pas jeune, c'est qu'on sait ce que ça représente. les copains, les amis et les enfants qui étaient là... C'était très chargé en émotion (...) C'était assez extraordinaire", expliquait Frédéric Bouraly dans l'ancienne émission de Daphné Bürki