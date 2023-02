Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti "torchés" après leur première rencontre : "C'était terrible"

Depuis 2009, Frédéric Bouraly incarne José dans la série humoristique Scènes de ménages (M6). Chaque fois, les téléspectateurs ont le plaisir de le voir se disputer avec Valérie Karsenti, qui joue son épouse Liliane. Un véritable coup de foudre artistique comme l'a confié l'acteur de 62 ans dans l'émission radio Les clefs d'une vie (Sud Radio).

Cela fait déjà quinze belles années que Scènes de ménages fait rire les téléspectateurs de M6. Et parmi les anciens, on peut retrouver Huguette et Raymond (Marion Game et Gérard Hernandez), ainsi que Liliane et José. Le public les apprécie notamment car il y a une belle alchimie entre les acteurs. Si à l'écran, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti se chamaillent, ils s'adorent dans la vraie vie. Et leur rencontre, l'acteur s'en souvient comme si c'était hier.

A l'époque, la production recherchait une actrice pour jouer l'épouse du personnage de Frédéric Bouraly. Il a ainsi passé des essais avec plusieurs actrices. "À chaque fois je rentrais à la maison et je disais à ma femme : 'Ce coup-ci, c'est elle.' Et il y a pas mal de femmes - sept, huit actrices dont certaines très connues - pour lesquelles je rentrais et je disais : 'Non mais là c'est elle, elle est géniale.' Et un jour arrive Valérie Karsenti .Vous savez c'est comme en amour, c'est comme un tilt artistique. C'est inexplicable. (...) C'est des alchimies artistiques", a-t-il confié dans un premier temps à Jacques Pessis.

Ainsi, après avoir réalisé des essais ensemble, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti se sont dit qu'ils allaient "arroser ça". Ils se sont rendus au restaurant et n'ont "pas été très raisonnables" comme l'a révélé l'époux de Cécile. "On est sortis du restaurant torchés, c'était terrible. Heureux de s'être rencontrés. J'étais en scooter à l'époque, ce qui n'était pas bien malin, franchement, c'était pas malin... Enfin bref, je suis rentré vivant", a-t-il raconté. Finalement, tous deux ont été pris. Et depuis, les deux stars de Scènes de ménages sont toujours aussi proches. "On s'en souvient encore avec Valérie, ça fait quinze ans. On est très amis, on part en vacances ensemble avec son mari et ses enfants. On est très très proches", a conclu Frédéric Bouraly.