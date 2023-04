"Pardon pour le bad" : La compagne de Camille Lacourt sous le choc à Marseille, après l'effondrement d'un immeuble

Tout un quartier de Marseille est sous le choc. Ce dimanche de Pâques est entaché d'un drame à proximité de la rue de Tivoli, dans le Ve arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), où un immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, au numéro 17, précise Le Parisien. Dans les abords, l'inquiétude est palpable. Alors que six personnes ont été blessées et que les opérations de recherche sont en cours pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes dans les décombres, de nombreux habitants du quartier ont entendu comme une bombe. Parmi eux, Camille Lacourt et Alice Detollenaere, comme rapporté par la jeune maman du petit Marius sur Instagram.

"Cette nuit, j'ai entendu un immense bruit au loin qui faisait froid dans le dos", a-t-elle relaté en story, ce dimanche 9 avril. Puis, au réveil, comme grand nombre de ses voisins, elle a pu découvrir l'évènement terrible qui s'est produit dans la nuit. "En entendant ce bruit qui a duré 3 secondes, explique Alice Detollenaere, récemment installée à Marseille avec son compagnon sportif. Je me suis doutée qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Ce matin, j'ai une pensée pour les personnes dont la vie s'est peut-être envolée en 3 secondes. 3 secondes purée et tout peut changer." La compagne de Camille Lacourt, et mère de son fils, est sous le choc. "Pardon pour le bad en ce jour de Pâques mais on aurait tort de détourner les yeux. Les drames font partie de la vie malheureusement. Alors soyons encore plus heureux(ses) aujourd'hui", a-t-elle partagé.

Jusqu'ici, on compte au moins six blessés, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est sur les lieux a déclaré "entre quatre et dix personnes sont sous les décombres". Il a également précisé que l'incendie se trouve quelques mètres sous les gravats. Le Parisien rapporte une information selon laquelle, "l'explosion au cours de la nuit, dans cet immeuble de la rue Tivoli est bien liée au gaz". "Elle aurait mené à un embrasement depuis la cave", précisent nos confrères. Le maire Benoit Payan a expliqué que 32 immeubles des environs ont été évacués par précaution. 163 personnes ont par ailleurs dû être prises en charge par les services de la ville.