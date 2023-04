Diaporama : "Pardon pour le bad" : La compagne de Camille Lacourt sous le choc à Marseille, après l'effondrement d'un immeuble

1 / 19 "Pardon pour le bad" : La compagne de Camille Lacourt sous le choc à Marseille, après l'effondrement d'un immeuble

3 / 19 Ce dimanche de Pâques est entaché d'un drame à proximité de la rue de Tivoli, dans le Ve arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) Le message de Alice Detollenaere sur Instagram après l'immeuble effondré à Marseille © Instagram

4 / 19 Où un immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, au numéro 17, précise Le Parisien . Le message de Alice Detollenaere sur Instagram après l'immeuble effondré à Marseille © Instagram

5 / 19 Dans les abords, l'inquiétude est palpable. Le message de Alice Detollenaere sur Instagram après l'immeuble effondré à Marseille © Instagram

7 / 19 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est arrivé à Marseille pour constater les dégâts à la suite de l'effondrement d'un immeubles en centre ville. Le 9 avril 2023. Dans la nuit de ce dimanche, un immeuble d’habitation s’est effondré à Marseille faisant, selon un bilan provisoire, au moins cinq blessés. Entre quatre et une dizaine de personnes pourraient être sous les décombres de l’immeuble qui s’est effondré dans la nuit dans le centre de Marseille et où un feu violent empêche les recherches. Quatre personnes y sont de façon « certaine » et « une dizaine pourrait être là », a déclaré le ministre, venu dans la deuxième ville de France soutenir les habitants et la centaine de pompiers à pied d’œuvre. © JR Santini / Bestimage Gérald Darmanin, Minister of the Interior, arrived in Marseille to see the damage following the collapse of two buildings in the city centre. April 9, 2023. During the night of Sunday, an apartment building collapsed in Marseille, leaving at least five people injured, according to a provisional report. Between four and ten people could be under the rubble of the building that collapsed during the night in the centre of Marseille and where a violent fire is preventing searches. Four people are "certain" and "a dozen could be there," said the minister, who came to France's second city to support the residents and the hundred or so firefighters working on the site. © BestImage

