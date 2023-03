"Pas farouche" : Vincent Lagaf' raconte sa 1ère fois avec une fille plus âgée, issue d'une famille puissante

Vincent Lagaf' a décidé de se raconter à travers son premier livre autobiographique. Il a ainsi sorti Je m'appelais Franck, publié aux éditions XO, le 23 mars dernier. C'est l'occasion pour lui de partager son parcours, sa jeunesse compliquée ayant été abandonné à la naissance, mais aussi certaines anecdotes mémorables. Vincent Lagaf' a notamment accepté de revenir sur sa première expérience sexuelle, lorsqu'il était encore un tout jeune adolescent.

C'est au cours d'un voyage au ski, avec d'autres jeunes de son âge, que Vincent Lagaf' s'est épris d'"une fille un peu plus âgée et qui est d'une beauté 'époustouflante'". "Tous les garçons n'ont d'yeux que pour elle et ne parlent que d'elle. Bref, elle fait rêver tout le monde et tout le monde la convoite", écrit-il, précisant qu'il croit se souvenir qu'elle s'appelait Marie et serait une "descente de la famille Picon (les apéritifs)". "Nous sommes dans le même cours de ski, Marie et moi, et comme 'par hasard' on se retrouve ensemble sur le télésiège. Elle me demande mon âge, très vite la conversation tourne autour des expériences que l'on a eues. Je te rappelle que j'ai 13 ans, donc nous avons rapidement fait le tour de la question. Elle me demande si je suis déjà 'allé plus loin', et je lui réponds que je n'en ai pas encore eu l'occasion", rapporte-t-il ensuite. Et alors, sans aucun doute, l'animateur comprend qu'elle a "envie de provoquer ladite occasion". "Pas farouche, la Marie !"

C'est tout ?

Les deux jeunes se sont donc donnés rendez-vous dans le dortoir de Vincent Lagaf', à l'heure où tout le monde dormait. "Je suis dans mon lit. Ce sont des lits superposés et je suis en bas. Je trouve le temps très long. Est-ce qu'elle va venir ? Combien de temps est déjà passé ? Est-ce que tout le monde dort ? Moi, en tout cas, je ne dois pas dormir. Ne pas dormir...", détaille-t-il dans son livre. Marie a fini par arriver. "Je sens une main qui me cherche dans le noir à hauteur de mon oreiller. 'Fais-moi une place'", lui dit-elle. "Je m'exécute et elle se glisse à côté de moi. C'est cette nuit-là que j'ai découvert l'amour... enfin, le sexe", a-t-il conclu. "Quoi, c'est tout ? Bah oui, c'est tout. Je t'ai dit que c'était l'instant coquin du livre, pas cochon !", adresse-t-il enfin à ses lecteurs. Croustillant !