"Quand elle m'insupporte..." : Sophie Davant révèle une dispute avec Caroline Margeridon

On ne l'aurait pas cru et pourtant... Caroline Margeridon et Sophie Davant sont des inséparables. Amies complices et confidentes fidèles, elles sont l'une pour l'autre comme des soeurs. Depuis quelques mois, les deux femmes communiquent régulièrement sur leur étonnante amitié dans les médias et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles s'apprécient toutes les deux énormément. Mais une véritable amitié c'est aussi des disputes... Interrogées par le magazine Télé 2 semaines paru ce samedi 18 février 2023, les deux blondes ont avoué s'être déjà brouillé à plusieurs reprises.

Avant, elles se regardaient "de loin", comme "deux animaux étranges". Mais le jour où Caroline Margeridon a voulu quitter l'émission Affaire conclue sur un coup de tête, Sophie Davant l'a convaincue de rester. Depuis, elles sont meilleures amies, partent en vacances ensemble et ont des projets communs. Si différentes à la base, elles se complètent parfaitement malgré de rares et futiles disputes. "On est l'eau et le feu, mais on partage les mêmes valeurs fondamentales. C'est quelqu'un de cash et j'aime cela, même s'il m'arrive de me fâcher quand elle m'insupporte : un jour, j'ai tapé du poing sur la table jusqu'à me faire mal ! L'effet a été radical, elle s'est levée et est partie fumer", a raconté Sophie Davant dans les colonnes de Télé 2 semaines.

Sophie n'est qu'à moi !

Très fidèle en amitié, Caroline Margeridon tient beaucoup à sa relation avec la célèbre animatrice. "Je suis hyper jalouse et possessive. Sophie n'est qu'à moi ! Je veux bien qu'elle aime les autres, mais moins", a déclaré l'antiquaire en riant. Après les tournages quotidiens, les deux blondes se retrouvent et mettent le travail de côté pour partager sur leurs vies privées. "On parle même de cul !", lance la brocanteuse sans filtre.

De son côté, Sophie Davant aime taquiner son amie. "J'aime sa dérision. Je peux lui dire des horreurs... c'est un sketch permanent !", a-t-elle confié avant que Caroline Margeridon ne réplique : "Nous pourrions jouer au théâtre". Une amitié improbable qui fait très plaisir à voir !