"Elle est fatigante !" : Sophie Davant évoque son amitié improbable et survitaminée avec Caroline Margeridon

Si elles sont collègues depuis 2018, Sophie Davant et Caroline Margeridon se sont longtemps boudées. Mais aujourd'hui, la célèbre présentatrice et l'antiquaire sont d'excellentes amies. En plus de se voir très régulièrement sur le tournage de l'émission Affaire Conclue, les deux femmes partagent même une partie de leurs vacances comme elles l'ont expliqué ce samedi 28 janvier 2023 sur les ondes de RTL. Avec beaucoup d'humour, la compagne de William Leymergie a cependant relevé un petit détail qui l'agace.

Face à Jade et Eric Dussart, dans l'émission On refait la télé, Sophie Davant et Caroline Margeridon ont évoqué leur complicité. "C'est un personnage ! À elle toute seule, elle fait une émission de télé ! Quand vous avez une Caroline... Elle a une vie insensée, elle est fatigante d'ailleurs parce qu'elle parle du matin au soir !", a expliqué l'animatrice en riant. Il faut dire que la célèbre acheteuse a une réputation à tenir. Dans Affaire conclue déjà, elle campe le rôle de l'antiquaire déterminée, rigolote, sûre d'elle et très bavarde. De quoi amuser toute la galerie pendant plusieurs heures !

Elle a toujours un truc à raconter !

Face à la surprise et au fou rire de leurs hôtes, les deux blondes sont un peu plus rentrées dans les détails. "Quand vous êtes en vacances avec elle au bord d'une piscine, elle arrive à 10h du matin, premier café. Et le soir à 19h, elle est toujours au bord de la piscine et continue de parler ! Et moi je vais à l'autre bout du jardin pour lire... Non mais elle a toujours un truc à raconter, toute la journée ! Moi ça me fascine !", s'est ensuite exclamée Sophie Davant. Une anecdote qui a beaucoup amusé Caroline Margeridon, qui s'est d'ailleurs empressée de confirmer les dires de son amie. "En fait ce que fait Sophie, c'est qu'elle part dans la mer pendant 3h. Comme elle adore nager, quand elle en a marre de m'écouter, elle me dit : 'je vais nager' et là elle part dans la mer !", a dévoilé l'antiquaire, toujours aussi souriante.

Une amitié improbable mais fidèle qui a d'ailleurs inspiré les deux femmes d'affaires. "J'aimerais qu'on sillonne la France toutes les deux, on ferait une émission qui s'appellerait les deux blondes", a lancé Sophie Davant. Alors, simple suggestion ou réel projet ? Seul l'avenir nous le dira...