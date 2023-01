"Je suis défigurée" : Agressée, Caroline Margeridon brise le silence, images à l'appui

La nouvelle a été annoncée ce lundi 9 janvier 2023, par nos confrères de La Provence. Caroline Margeridon a été agressée par deux individus. Dans la soirée, l'acheteuse star d'Affaire conclue a tenu à donner de ses nouvelles en vidéo, sur Instagram.

C'est avec sa fille Victoire que la belle blonde a souhaité apparaître, pour briser le silence. Et elle avait un grand sourire. "Comment voulez-vous que j'aille mal, puisque ma fille est arrivée, elle a pris l'épée que j'aie à la maison en me disant : 'Va te défendre.'", a tout d'abord lancé Caroline Margeridon, alors que sa fille tenait à la main la fameuse épée. Elle a ensuite expliqué qu'un ami lui avait offert un champagne où il était écrit : "Pour ta sale gueule." Un cadeau humoristique qu'elle a beaucoup apprécié.

"C'est là où il faut se dire : on va relativiser. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'ai lu la presse. Je ne sais pas d'où c'est sorti, car je n'ai parlé à aucun journaliste. Je suis défigurée... alors effectivement le fard à paupières je ne sais pas si vous voyez, ça ne me va pas très bien", a-t-elle poursuivi. Et de préciser qu'elle a "un cocard" et qu'on l'avait "un peu griffée". Malgré sa grosse mésaventure, Caroline Margeridon souhaite rester positive et relativise beaucoup. "Il ne faut pas avoir peur. (...) On n'est pas morts. Ce sont des petits cons. Je pense qu'on va les retrouver parce qu'il y a de l'ADN", a-t-elle déclaré. Puis, elle n'a pas manqué de remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé un message de soutien, après que l'affaire est sortie.