"Quand tu es célibataire depuis trop longtemps" : Karine Le Marchand inondée de sextoys

C'était Noël avant l'heure pour Karine Le Marchand. Mercredi 15 décembre 2021, la présentatrice de M6 s'est saisie de son compte Instagram afin de dévoiler un colis qu'elle venait de recevoir. Et les vidéos qu'elle a partagées en story valent le détour !

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les sextoys grâce à la belle brune de 53 ans. Quel ne fut pas sa surprise de découvrir qu'elle venait de recevoir "un cadeau de chez Dorcel". Après avoir ouvert la boîte, elle a constaté qu'il s'agissait d'un calendrier de l'Avant. Mais comme la maman d'Alya (19 ans) pouvait s'en douter, il ne contenait pas des chocolats ou des produits de beauté. Les cases de l'objet (en plus du nom de la société) en disait déjà beaucoup puisqu'il y figure une image plus ou moins coquine. "C'est un calendrier de l'Avent et de l'avant", peut-on lire en légende de sa vidéo.

La présentatrice de L'amour est dans le pré et d'Incroyable Talent n'a pas tardé à ouvrir la case du 15 décembre sous les yeux de ses abonnés. Et elle y a découvert un gel, de quoi la rassurer. "Je vais peut-être trouver le cadeau de ma maman", a-t-elle plaisanté en continuant d'ouvrir d'autres dates. Une fois plusieurs présents découvert, elle a repris son téléphone pour filmer... un godemichet accroché à un placard. Karine Le Marchand s'est amusée à le faire aller de haut en bas après avoir confié : "C'est pour ouvrir les portes je suppose, je ne sais pas trop à quoi ça sert." Et d'ajouter en légende : "Quand tu es célibataire depuis trop longtemps."

Le clou du spectacle, les internautes ont pu voir une photo de Karine Le Marchand de profil, avec un gode transformé en micro pour l'occasion et un collier en cuir autour du cou. Elle fait mine de chanter et questionne Marc Dorcel en légende : "Un micro ? Un collier ?" Des images qui ont, à coup sûr, bien fait rire les fans de l'animatrice. Peut-être est-ce ses blagues et ses allusions parfois un peu coquines dans L'amour est dans le pré qui ont donné envie au producteur franco-hongrois de films érotiques pour adultes de lui faire ce cadeau.