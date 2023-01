"Séparés à la naissance, ils se retrouvent enfin !" : Philippe Etchebest face à son jumeau, leur rencontre fait fureur !

Les fêtes sont finies et il était temps de reprendre du service lundi 2 janvier 2023. Les téléspectateurs ont notamment pu retrouver leurs rendez-vous traditionnels, comme Touche pas à mon poste dont le retour a été marqué par le nouveau look surprenant de Cyril Hanouna, ou encore Cauchemar en cuisine sur M6.

La chaîne a en effet diffusé un épisode inédit du programme culinaire dans lequel Philippe Etchebest est venu aider Jean-François à redresser son restaurant. "Financièrement, il faut absolument que je fasse plus de clientèle, plus de repas pour arriver à payer toutes mes charges", a expliqué ce dernier au début, précisant ne pas s'en sortir malgré le travail acharné que lui et son équipe fournissent quotidiennement depuis quatre ans. Selon Jean-François, il y a tout de même un maillon faible, et c'est Gwen, le chef de cuisine qu'il ne trouve ni "motivé" ni "amoureux" de son métier.

Mais ce n'est pas son absence de passion qui a le plus interpellé les internautes. Ces derniers ont davantage remarqué sa ressemblance frappante avec Philippe Etchebest. Sur Twitter, ils s'en sont même donnés à coeur joie pour la souligner. "Gwen, doublure cascade de Etchebest...", "Etchebest et son clone !", "Quand deux jumeaux se rencontrent", "Philippe qui rencontre son sosie", "Séparés à la naissance, ils retrouvent enfin !", "On ne dit pas que ce sont les mêmes, on dit juste qu'on ne les a jamais vus ensemble dans la même pièce", peut-on lire.