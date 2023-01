Cyril Hanouna s'affiche avec un nouvel accessoire surprenant dans TPMP : son audace fait beaucoup réagir !

Les vacances auront été longues loin de l'antenne pour Cyril Hanouna mais lundi 2 janvier, l'animateur a eu le grand plaisir de retrouver son plateau de Touche pas à mon poste. Juste après le 6 à 7 de Benjamin Castaldi, lors duquel ce dernier a partagé une drôle d'anecdote sur sa nuit passée avec une superstar, le papa de Lino et Bianca a donc renoué avec son public et sa bande de chroniqueurs. Pour la première de l'année 2023, tous étaient sur leur 31 et ont eu l'occasion de partager ses résolutions pour les 365 jours à venir. "Vous le savez, on va encore foutre le zbeul cette année, c'est sûr, je vous le dis et vous êtes tous plus beaux les uns que les autres. C'est une année record pour TPMP", a, au passage, promis Baba. Mais avant tout cela, il fut impossible pour son équipe de ne pas commenter son nouveau look, marqué par l'apparition d'une boucle d'oreille !

En effet, Cyril Hanouna a semble-t-il craqué pour cet accessoire durant ses vacances, et cela a fait son petit effet. "Vous avez une très jolie boucle d'oreille, bravo !", lui a reconnu Matthieu Delormeau qui a également avoué n'avoir de son côté jamais eu le courage de sauter le pas : "C'est ça la différence entre vous et moi, c'est que vous osez et moi, je n'ose pas". "Je voudrais vous féliciter, je vous l'avais conseillé il y a quelques années", Guillaume Genton a-t-il quant à lui souligné, précisant qu'il aimerait même que l'animateur aille plus loin en portant deux boucles d'oreilles, des grosses créoles plus précisément. Géraldine Maillet a elle aussi validé ce petit bijou et estimé que son adoption donnait un côté "plus viril" à Cyril Hanouna.

Les réactions des internautes étaient en revanche plus mitigées. Si certains ont "kiffé", d'autres se sont montrés plus perplexes sur Twitter. "C'est pas tip top", "Pas fan, mais chacun ses goûts", "Mais alors pas du tout", peut-on lire entre autres.