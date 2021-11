"Tout était fake !" : Christophe Dechavanne révèle une supercherie dans son émission, 30 ans après

Cette confidence survient plus de 30 ans après le tournage et a naturellement surpris bon nombre d'internautes nostalgiques. "Oh punaise, je m'en souviens comme si c'était hier, sauf que j'avais cours le lendemain et que je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Je me suis endormi sans connaître la vérité", "Quel bon moment passé ! Je me suis fait bluffer comme beaucoup de monde", a-t-on commenté, demandant au passage le retour de l'émission avec Christophe Dechavanne pour la présenter.

Malheureusement, la carrière de l'animateur sur TF1 est terminée depuis plus de deux ans. Il a toutefois fait un come-back sur C8 avec À prendre ou à laisser au mois de juin dernier.