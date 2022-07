"Tu déconnes avec ton visage" : Pascale Arbillot évoque ses trop nombreuses séances de botox

Une belle équipe, c'est le programme qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film au casting XXL, entre Kad Merad, Alban Ibanov, Sabrina Ouazani ou encore Pascale Arbillot. Cette dernière rayonne dans ce long-métrage, de part son élégance et sa beauté. Un visage radieux, que l'actrice de 52 ans a modifié puisqu'elle a eu recours à la médecine esthétique. Elle s'est lancée dans cette aventure après avoir subi des critiques très sévères sur son physique, comme elle le révélait dans un entretien accordé au magazine ELLE, paru le 23 octobre 2020.

"On me disait que j'avais les joues trop maigres. Que je fronçais trop... Alors j'ai fait un peu trop de Botox : ça se voit dans Coco [le film de Gad Elmaleh, sorti en 2009, NDLR], je trouve. C'est une amie qui m'a ouvert les yeux en me disant : 'Là tu déconnes avec ton visage.' Mais s'émanciper des injonctions qui pèsent sur les actrices, ce n'est pas tous les jours facile" s'était-elle confiée, avouant alors avoir abusé de cette pratique.

"Dans le vif de la vie"

Amanda Lear, Evelyne Thomas, Zazie... Pascale Arbillot n'est pas la seule à avoir succombé. Mais l'actrice des Petits Mouchoirs avait également profité de cette interview pour évoquer un autre problème personnel, cette-fois lié à sa santé : la maladie de l'endométriose dont elle est atteinte. "Cette maladie m'a fait entrer très tôt dans le vif de la vie. Elle a fait l'actrice, l'amie, la mère, la femme que je suis aujourd'hui", avait-elle expliqué avec beaucoup de sincérité.

Cela ne l'a pas empêchée de tomber enceinte puis de donner naissance en 2005 à un petit garçon prénommé Léonard. À en croire Le Parisien, il est né de son ancienne relation avec le réalisateur Bruno Chiche. Par le passé, elle a vécu une histoire d'amour avec l'acteur, scénariste et réalisateur Artus de Penguern. Ce dernier est décédé en 2013 des suites d'un accident vasculaire cérébrale, avant d'être inhumé au cimetière du Père-Lachaise.