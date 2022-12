"Tu m'apprends Angel ?" : Adil Rami poursuit son clash contre les Argentins et s'attaque violemment à l'ancienne star du PSG !

Si la relation entre les Français et les Argentins était plutôt cordiale jusqu'ici, la Coupe du monde a créé quelques tensions. Pourtant, la finale s'est plutôt bien passée et les joueurs se sont bien tenus sur le terrain, mais les célébrations d'après match de certains joueurs argentins et de leurs supporters n'ont pas du tout plu à certains français. Des moqueries qui ont principalement visé la star des Bleus, Kylian Mbappé, qui a cristallisé les attaques adverses, mais qui a su trouver des célébrités pour le défendre, à commencer par son ancien coéquipier en équipe de France, Adil Rami.

Le joueur de 37 ans qui évolue à Troyes n'a pas du tout goûté les propos rapportés par les médias concernant l'ancienne star du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria. Suites aux propos polémiques d'Adil Rami sur le gardien argentin Emiliano Martinez, qui s'était lâché, l'ancien parisien a déclaré : "El Dibu (surnom de Martinez) est le meilleur gardien au monde. Va pleurer ailleurs." Des mots qui ont rapidement fait réagir l'ex de Pamela Anderson, qui a partagé les mots de son nouvel ennemi en ajoutant un montage de plusieurs photos de lui où on peut le voir en train de pleurer dans plusieurs situations, qu'il perde, qu'il gagne, au moment de quitter le PSG et lorsqu'il a découvert le message d'Adil. Sur le ton de la provocation, il ajoute simplement : "Tu m'apprends Angel !???" (la story est à retrouver dans le diaporama).

Une nouvelle rivalité entre les deux pays ?

Une nouvelle réponse cinglante de la part du sportif français, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. C'est donc la suite de la passe d'armes entre les deux pays, dont les retrouvailles lors du prochain match à enjeu risquent d'être particulièrement scrutées. Une petite guerre des mots qui ne plaît pas à tout le monde, à commencer par le journaliste de RMC, Daniel Riolo, qui s'est insurgé contre ceux qui prennent mal les petites provocations argentines. "Je pense qu'il (Emiliano Martinez, ndlr) n'en a rien à cirer des chouineurs et des donneurs de leçons de kiff", a-t-il déclaré sur son compte Instagram il y a quelques jours de cela.

Adil Rami ne compte pas se laisser faire dans ce petit clash qui est en train de naître avec les Argentins et on attend déjà la réponse d'Angel Di Maria !