Emiliano Martinez atomisé : Daniel Riolo pousse un énorme coup de gueule contre les "chouineurs"

Depuis la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre dernier, Emiliano Martinez est devenu l'ennemi public numéro 1 chez les supporters de l'Équipe de France. Auteur d'une très bonne compétition et bourreau des Français lors de la séance des tirs au but, le butteur argentin fait l'objet de vives critiques depuis que ce dernier a eu des gestes de mauvais goûts pour célébrer. Et tout le monde y va de son commentaire. Et si Adil Rami n'a pas pu s'empêcher d'insulter violemment le gardien de 30 ans sur son compte Instagram, parlant de lui comme "l'homme le plus détesté", Emiliano Martinez fait même l'objet d'une récupération politique. Qui n'est pas du goût de Daniel Riolo. Mais alors du tout !

Star incontesté de RMC, Daniel Riolo est connu pour ses avis toujours tranchés. Ce vendredi 23 décembre, celui qui partage sa vie avec Géraldine Maillet s'est saisi de son compte Instagram pour faire savoir son malaise devant les critiques visant les célébrations parfois de mauvais goût des Argentins après leur victoire au Mondial. "Je pense qu'il (Emiliano Martinez, ndlr) n'en a rien à cirer des chouineurs et des donneurs de leçons de kiff", écrit le journaliste sportif. Puis, il partage l'article sur la condamnation des provocations des Argentins par Amélie Oudéa-Castéra, magistrate à la Cour des comptes. "Décla qui pourrait coller si on parle de la FFF, écrit-il. Alors au lieu de faire la police mondiale du kiff, on balaie devant sa porte", partage Daniel Riolo.

On est ridicule là ! On s'humilie...

Enfin, Bruno Le Maire a poussé un coup de gueule contre la FIFA, après les insultes des Argentins visant Mbappé. "Mais que fait la FIFA", s'est indigné le politique et ministre de l'Économie. "Non mais stop ! Pitié ! Mais on est ridicule là ! On s'humilie", a fait savoir la figure phare de RMC, en partageant cette information. Alors qu'Emiliano Martinez s'en est récemment pris à une autre star en devenir des Bleus, Aurélien Tchouameni, les célébrations des supporters argentins continuent mais si certains trouvent cela de mauvais goût, il est bon de rappeler que le fait de chambrer ses adversaires fait partie intégrante de la vie quotidienne d'un footballeur. Les Bleus eux-mêmes avaient taquiné les Argentins en 2018 après les avoir battus lors des huitièmes de finale de ce Mondial organisé en Russie. Et Daniel Riolo semble ne plus en pouvoir des "chouineurs", le message est passé.