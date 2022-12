"Il s'est chi* dessus" : Emiliano Martinez en remet une couche et atomise une star des Bleus !

C'est l'ennemi numéro un des fans de l'équipe de France depuis la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre dernier. Auteur d'une très bonne compétition et bourreau des Français lors de la séance des tirs au but, Emiliano Martinez a été le premier joueur argentin à consoler Kylian Mbappé, abattu après la défaite. Visiblement, ce n'était qu'une façade, puisqu'après le match et durant les célébrations en Argentine, il n'a cessé de s'en prendre à la star du PSG par plusieurs gestes de mauvais goûts, plutôt que de célébrer le titre avec les siens. Après l'attaquant de 24 ans, le gardien de but de 30 ans vient de s'en prendre à une autre star en devenir des Bleus, Aurélien Tchouameni.

Après une saison incroyable à Monaco, ce dernier a signé dans le club de ses rêves, le Real Madrid, où il côtoie au quotidien des stars comme Karim Benzema. Prenant son courage à deux mains, le jeune footballeur de 22 ans a pris la responsabilité de tenter sa chance lors de la séance de tirs au but, mais il a malheureusement loupé. "Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté", s'est réjouit Emiliano Martinez devant une foule de supporters argentins. En effet, le gardien de but avait jeté le ballon loin du point de penalty pour déstabiliser le joueur. "Il s'est chié dessus", conclut-il grossièrement son intervention, qui risque de beaucoup faire parler.

La guerre des mots se poursuit entre les deux pays

En quelques jours, Emiliano Martinez ne s'est pas fait que des amis parmi les supporters français et même parmi d'anciens champions du monde, à l'image d'Adil Rami. Le défenseur, qui évolue à Troyes désormais, n'a pas pu s'empêcher d'insulter violemment le gardien de 30 ans sur son compte Instagram, parlant de lui comme "l'homme le plus détesté". Il a ensuite tenu à évoquer son ancien coéquipier chez les Bleus et cible des supporters argentins. "Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur coupe du monde", ajoute l'ex de Pamela Anderson.

La petite guéguerre des mots se poursuit entre Français et Argentins et on a déjà hâte des prochaines retrouvailles !