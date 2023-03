"Tu peux fermer ta gu**le !" : Clotilde Courau questionnée sur son statut de princesse, elle remet en place un célèbre humoriste

Clotilde Courau est une figure incontournable du cinéma français depuis le début de sa carrière au début des années 1990, mais aussi du théâtre et de la télévision où elle n'a cessé d'enchaîner les projets. Mais elle l'est aussi au sein des familles royales d'Europe ! En effet, l'actrice tricolore s'est mariée avec Emmanuel-Philibert de Savoie le 25 septembre 2003. Une cérémonie prestigieuse se déroulant à Rome alors retransmise à la télévision nationale, devant pas moins de 1 200 invités, et qui a fait d'elle la princesse de Savoie, de Venise et du Piémont.

Un titre royal fascinant qui peut susciter beaucoup de curiosité. C'est notamment le cas de l'acteur et humoriste Max Boublil. Celui qui est notamment connu pour son rôle dans le film Les Gamins (2013) a ainsi publié une vidéo sur Instagram - à retrouver ci-dessous - il y a quelques jours où il apparaît en compagnie de Clotilde Courau. Assis à l'avant d'une voiture, il filme la scène et questionne à de nombreuses reprises l'actrice sur son titre. Et le moins que l'on puisse, c'est que le voyage a dû être long pour la princesse...