Clotilde Courau, son mariage stressant avec Emmanuel Philibert de Savoie : ce qu'elle a voulu imposer...

Tout le monde ne se marie pas dans un pays étranger, une gigantesque basilique et en présence de 2000 invités dont de nombreuses têtes couronnées. C'est ce qu'a vécu Clotilde Courau alors qu'elle avait 34 ans. De quoi impressionner, stresser et même tétaniser une jeune mariée.

Mais comme l'avait révélé la maman de la princesse Vittoria de Savoie (18 ans) et de la princesse Louisa (16 ans), ce n'est pas tellement le monde présent à son mariage ou son aspect grandiose qui était effrayant. Elle qui est habituée à apprendre des textes par coeur pour le cinéma et le théâtre devait prononcer ce jour-là ses voeux. En soit, pas de souci puisqu'elle a souvent fait travailler sa mémoire. Mais épousant un prince italien et se mariant à Rome - elle portait d'ailleurs une sublime robe Valentino et une couronne sertie de pierres précieuses -, elle devait le faire en italien. Une chose qui lui a semblé très compliquée.

D'ailleurs, elle a tout fait pour les prononcer en Français. "Je ne parlais pas italien. Avant, on a eu rendez-vous avec un évêque et j'ai essayé de les convaincre que comme nous sommes en Europe, ce serait bien que moi je le fasse en français et Emmanuel en italien. Evidemment, ça n'a pas marché. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'histoire d'Europe, que l'on était en Italie. C'est une langue que je ne connaissais pas", avait-elle expliqué à Nikos Aliagas dans son émission 50' Inside. Inutile d'imaginer à quel point elle a dû répéter pour ne pas se tromper.

Depuis, le stress est retombé, le couple a eu deux filles superbes et est toujours marié. Et pour eux le bonheur passe par le fait de vivre séparément. "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout", avait déclaré le prince à Gala. L'actrice vit la plupart du temps à Paris et lui entre Monte-Carlo et Los Angeles. Et même s'ils ne se couchent pas tous les soirs dans le même lit, ils sont toujours là l'un pour l'autre.