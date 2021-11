"Un choc terrible" : Mort à 45 ans d'Edouard Crepey, adjoint au secrétaire général du Gouvernement

Edouard Crepey, secrétaire général adjoint du Gouvernement de Jean Castex, est mort à l'âge de 45 ans, a annoncé l'ancien élu de Paris et auteur Jean-Batiste Froment, à travers son compte Twitter. Il ajoute : "Il était mon ami, et l'un des hommes les plus intelligents, les plus élégants et sensibles que j'ai jamais rencontrés. La perte pour l'Etat est immense. #edouardcrepey #RIP." Une triste information qui apparaît également sur le site Acteurs publics.