"Un coup de foudre en deux temps" : Léa Seydoux franche sur sa relation avec André Meyer, le père de son fils

À 37 ans, Léa Seydoux est l'une des actrices françaises les plus populaires à l'internationale. La belle blonde a déjà tourné pour les plus grands réalisateurs et ce soir Arte propose un film d'Arnaud Desplechin, le bouleversant Roubaix, une lumière. Aux côtés de Roschdy Zem et Sara Forestier, la native de Paris montre une nouvelle fois tout son talent dans ce drame social où deux femmes sont soupçonnées d'avoir tué leur voisine.

Si elle tourne aujourd'hui beaucoup à Hollywood, Léa Seydoux n'en reste pas moins attachée au cinéma français et continue de tourner dans de nombreuses productions hexagonales. Il faut dire que sa vie est en France et à Paris, elle qui vit une belle histoire d'amour avec le discret André Meyer. Avec le mannequin dont on ne sait pas grand chose, l'actrice a eu un garçon, George, né en janvier 2017 et si tout va pour le mieux aujourd'hui entre les deux tourtereaux, le début de leur relation n'a pas été si simple. "Ça a été un coup de foudre en deux temps. Il y a quelques années, je l'ai fréquenté une première fois. Il était un peu jeune; moi, pas très mature non plus et absorbée par mon travail. Bref, on s'était ratés", racontait-elle en 2015 à Paris Match.

Un jour, nous nous sommes recroisés. Et là, je me suis dit : 'C'est lui !'

Malgré cette première histoire plutôt brève, le destin va frapper une seconde fois. "J'avais vaguement gardé contact avec lui. Un jour, nous nous sommes recroisés. Et là, je me suis dit : 'C'est lui !'", poursuit Léa Seydoux, qui a visiblement eu la bonne impression puisqu'elle partage toujours la vie d'André Meyer. Ensemble, les deux tourtereaux ont donc eu un fils, dont l'interprète de La vie d'Adèle est éperdument amoureuse.

Un rôle de mère auquel elle s'est très bien faite et malgré son agenda bien rempli, elle a su être une maman très présente. "Il est très beau gosse, je l'adore... J'ai aimé la grossesse, tout ce qui est lié à la maternité. Être avec mon fils, passer du temps ensemble me ravit. Je suis curieuse de savoir ce qu'il perçoit du monde ou ressent, même s'il n'a que 2 ans et demi", racontait-elle à Madame Figaro en 2019.

Retrouvez Léa Seydoux dans Roubaix, une lumière, ce soir à 20h55 sur Arte.