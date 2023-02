(VIDÉO) "Je suis noire" : les étranges déclarations de Clémentine Célarié

Ce samedi 11 février 2023, le malaise était palpable autour du plateau de Quelle époque ! sur France 2. En cause, les mots de Clémentine Célarié , qui intervient dans la série documentaire Elle parle d'elle de Canal+Docs a eu des mots qui ont fait bondir certains internautes. Interrogée par Léa Salamé sur les raisons qui l'ont poussée à choisir de raconter l'histoire de Joséphine Baker dans la série où, rappelle la présentatrice, "des femmes se racontent elles-mêmes par miroir et racontent d'autres femmes", l'actrice s'est justifiée d'une manière pour le moins aussi étonnante qu'inattendue : "Je vous avoue que, moi j'ai un côté très con. C'est que moi je suis noire !", a déclaré Clémentine Célarié. De quoi jeter un froid. Sûre d'elle, celle qui s'est récemment remise d'un cancer a poursuivi : "Je suis née en Afrique, je suis attirée par la peau noire, c'est comme ça. Je n'y peux rien." Interloquée, son hôte lui a immédiatement demandé si, contre toute évidence, elle se pensait noire. Ce à quoi l'actrice a répondu sans sourciller : "Je ne le pense pas, je suis noire, c'est-à-dire que je suis née en Afrique, je suis africaine. Ça ne se voit pas, donc forcément, c'est embêtant."

"Je suis attirée par une chaleur, quelque chose qui me rappelle mon enfance"





L'incompréhension était palpable autour de la table. Une invitée de l'émission lui a alors fait remarquer qu'elle ne vit pas "les mêmes discriminations que les personnes noires". Ce que l'actrice a bien sûr confirmé, tout en contournant le fond de la question en précisant qu'elle vit les discriminations à travers son fils métis. Un raccourci quelque peu hasardeux qui n'a pas atténué le malaise. "Tu te sens comme eux et en fait, eux ne le sentent pas", a-t-elle expliqué à son interlocutrice du bout de la table.

Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues sur Twitter. En effet, les internautes ont dénoncé ses paroles qu'ils ont jugées fétichistes : "Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Les mots ont un sens. Elle n'est pas noire" ; "Être née en Afrique ne fait pas d'elle une noire. Je suis née en France, ça ne fait pas de moi une blanche et clairement la société aime me le rappeler" ; "Être née en Afrique ne fait pas d'elle une noire. Je suis née en France, ça ne fait pas de moi une blanche et clairement la société aime me le rappeler. Elle peut apprécier une culture sans raconter ce genre de bêtises." a-t-on pu lire notamment.