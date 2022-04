Clémentine Célarié guérie du cancer du côlon mais "surtout pas en rémission"

La vie, elle a décidé de la croquer à pleine dents ! En 2019, Clémentine Célarié a appris qu'elle souffrait d'un cancer du côlon et a dû être opérée en urgence. Depuis, elle refuse de perdre la moindre seconde. Elle a repris la tournée de son seule en scène, intitulé Une vie, qu'elle va jouer jusqu'à la fin du mois de mai 2022, dont certains dimanche. Elle a également couché, sur le papier, sa bataille contre la maladie dans le livre Les Mots défendues, paru aux éditions Albin Michel, et travaille sur un scénario pour l'adapter à l'écran.

Comme s'il fallait se mettre à l'écart des autres, de la vie

Décidément, Clémentine Célarié déborde d'énergie. Dans les colonnes du JDD, le Journal Du Dimanche, elle se décrit comme "plus que guérie, aguerrie, plus en vie et plus énervée". Et ne lui parlez surtout pas de rémission, un mot qu'elle déteste, qu'elle trouve "hideux et nul" : "Il te confine dans une case, comme s'il fallait se mettre à l'écart des autres, de la vie." L'essentiel, c'est qu'elle va bien. Et forcément, le fait de se plonger la tête dans le travail lui est d'une aide précieuse.

"Être sur scène ne peut que contribuer à guérir, grandir, ajoute la comédienne de 64 ans. Dépasser quelque chose de plus grand que soi, c'est comme ça qu'on chasse la merde et les mauvaises énergies." Bien sûr, Clémentine Célarié se passerait bien de travailler tous les dimanche. Dès qu'elle en a l'occasion, elle prend le train pour rendre visite à sa maman, qui souffre depuis la disparition récente de son père. Ensemble, elles se changent les idées, profitent l'une de l'autre, écoutent des livres audio. Après tout, la fin de la semaine a toujours été primordiale pour la maman d'Abraham, Balthazar, Gustave, et grand-mère d'une petite fille. "Le repas dominical a longtemps été super important, conclut-elle. Les portables y sont interdits et on ne quitte pas la table comme ça. J'ai été une maman sévère pour ça..."

Retrouvez l'interview intégrale de Clémentine Célarié dans le JDD, le Journal Du Dimanche, du 3 avril 2022.