Clémentine Célarié : Mort de son père André, obsèques intimes annoncées

Le père de l'actrice Clémentine Célarié, André, est décédé le 28 septembre 2021 à Crozon, à l'âge de 99 ans. Passionné par l'actualité et les reportages, il avait débuté sa carrière dans les années 1950 comme envoyé d'un organisme chargé de former des jeunes aux techniques de radiodiffusion en Afrique. Après s'être rendu au Sénégal, au Cameroun, au Gabon ainsi qu'au Congo belge, le mari de Martine Bréguet-Célarié était rentré en France puis avait créé la tranche d'info sur la radio France Culture.

Le père de Clémentine (dont le vrai prénom est Meryem), Laurent et Loïc travailla ensuite au sein de différents postes de radio et de télévision. Journaliste reconnu, il était ensuite devenu rédacteur en chef de TF1. Toujours prêt à partir aux quatre coins du monde pour couvrir l'actualité, il avait ensuite souhaité partir à l'étranger et avait accepté un poste de correspondant TF1 à Londres puis à Bonn. Très actif même une fois parti à la retraite, il avait effectué plusieurs missions à l'étranger lors de périodes électorales dans les pays de l'Est, notamment en Russie et en Roumanie.

Écrivain d'origine bretonne, il avait aidé bénévolement de nombreux habitants de cette région dans leurs démarches administratives en écrivant et corrigeant leurs courriers selon Le Télégramme. Il a également accompagné des jeunes du RMI en Centre-Bretagne dans la création d'un journal paru dans le Poher Hebdo. Doté d'une imagination débordante, il avait écrit plusieurs livres et avait été élu président de l'association des journalistes bretons et des pays celtiques.

Le journal Le Monde a publié l'avis de décès d'André Célarié précisant qu'il sera inhumé le 4 octobre à l'église de Crozon. Si la famille indique ne pas souhaiter de visites à ses obsèques, elle tient à adresser de "sincères remerciements aux infirmières libérales qui l'ont si bien accompagné".