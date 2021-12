Clémentine Célarié face au cancer : rare prise de parole de son fils Abraham, admiratif

A 64 ans, Clémentine Célarié peut regarder derrière elle en poussant un soupir de soulagement depuis qu'elle a vaincu son cancer du côlon, volontairement caché à ses fans et au show business jusqu'à ce qu'elle mette des paroles dessus dans un livre intitulé Les mots défendus. Alors qu'elle a repris sa tournée théâtrale, Le Figaro est allé à sa rencontre et a aussi recueilli les confidences de ses proches.

D'ordinaire très discret, son fils ainé Abraham - né en 1985 de son histoire passée avec le musicien Henri Diallo - a ainsi accepté de se livrer auprès du journal pour évoquer le combat de sa mère face à la maladie. "Elle ne revient pas comme si de rien n'était mais avec un surplus d'énergie. La pandémie nous a tous obligés à nous recentrer, c'est le moment ou jamais de se parler vraiment", dit-il, alors que le quotidien ne manque pas de souligner qu'il se montre "admiratif" du fait que la comédienne reprenne sa carrière.

Il faut dire que Clémentine Célarié, qui avait tenté de cacher sa maladie à ses enfants, a pourtant vécu des mois très durs avant de pouvoir envisager son come back, devant subir une opération et de la chimiothérapie préventive, la comédienne ayant aussi été victime d'une embolie pulmonaire. "Parfois, les réactions peuvent être un poids plus qu'autre chose. Elle nous a protégés", ajoute Abraham Diallo, qui ne lui en a donc pas tenu rigueur d'avoir opté pour le silence quand elle luttait contre son cancer. Ses frères, Gustave (né en 1990) et Balthazar (né en 1992), nés de la relation de l'actrice avec le réalisateur belge Christophe Reichert, étaient eux aussi dans le flou sur le sujet.

Clémentine Célarié savoure aujourd'hui d'avoir vaincu le cancer et fête cela sur scène avec une tournée de 140 dates à travers la France quasi complète jusque fin 2022 ! "J'ai beaucoup de chance, jouer sur scène me donne chaque soir la sensation que la vie est là, j'ai envie de la faire bouillir", dit-elle.