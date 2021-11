Clémentine Célarié, sa carrière menacée par son cancer ? "Les producteurs ne voudront plus t'engager"

Réputée pour ses coups de gueule et son franc-parler, Clémentine Célarié ne comptait pas rester silencieuse bien longtemps sur sa lutte contre le cancer. La star, aujourd'hui âgée de 64 ans, a attendu d'avoir vaincu la maladie pour livrer son récit au grand public. Mais, dans son entourage, on a essayé de l'en dissuader, de peur que sa carrière ne s'arrête brutalement.

Interrogée par Dominique Tenza sur RTL ce 4 novembre, le journaliste revient sur cette mise en garde qui lui a été faite. "Cette vérité, certains vous conseillent de la cacher, de ne pas en parler. 'Les producteurs ne voudront plus t'engager', c'est ça que vous entendez. Ça en dit long quand même", lui fait-il remarquer. Et Clémentine Célarié de réagir : "Oui, ça en dit long absolument. De toute façon c'est comme ça donc il faut faire avec ça. Mais, justement, ce que je n'ai pas voulu c'est le dire trop tôt parce que je suis en tournée en ce moment dans toute la France [avec la pièce Une vie, NDLR] et je vis une expérience fantastique (...) Je voulais raconter cela dans un livre et je ne voulais pas que les gens en tournée aient peur."

Une filouterie qui prouve ainsi au show business qu'elle pouvait continuer son métier malgré sa lutte contre son cancer du côlon puisque ses partenaires n'ont rien su jusqu'à maintenant ; Clémentine Célarié avait notamment opté pour des perruques lors d'apparitions médiatiques, notamment à la télé où on avait vu son nouveau look. "C'était horrible de mentir", reconnait-elle, assumant de n'avoir rien dit tant qu'elle n'avait pas terminé l'ouvrage dans lequel elle estime avoir écrit "quelque chose de profond" sur la maladie et ses coulisses parfois dures et parfois drôles. "J'ai prévenu ma banque et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas intérêt à me larguer !", dit-elle notamment, elle qui a souvent été dans la dèche.

Dans son "mensonge", elle a été aidée par deux coups de pouce du destin qui lui ont permis de ne pas monter sur les planches pendant qu'elle faisait de la chimio : les Gilets Jaunes puis le Covid ! Clémentine Célarié regrette d'avoir menti à son public pendant de longs mois et veut faire de son livre une sorte de mea culpa dans lequel elle demande de la compréhension et de l'indulgence mais certainement pas de la pitié.