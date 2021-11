Clémentine Célarié révèle pourquoi elle a caché son cancer à ses fils

Clémentine Célarié a dévoilé avoir eu un cancer du côlon, diagnostiqué en 2019. Après la chimiothérapie, la douleur, la perte de cheveux et le choc psychologique, la comédienne de 64 ans souhaite parler, sans tabou, de cette maladie qui touche de plus en plus de personnes. C'est en couchant son histoire sur papier que l'actrice a souhaité parler de la maladie. Dans son livre, Les mots défendus (Albin Michel) forme de thérapie, elle explique qu'elle a voulu protéger ses fils (Abraham Diallo, 36 ans, Gustave, 31 ans et Balthazar Reichert, 29 ans) en leur cachant l'horrible vérité.

Dans le numéro de Ciné Télé Revue paru ce 18 novembre, Clémentine Célarié a déclaré qu'elle a souhaité traverser cette épreuve seule : "Je ne le sentais pas. C'était instinctif. Quand j'en avais un en face de moi, je ne pouvais pas. Je ne voulais pas leur faire porter ce poids. Je voulais attendre que ce soit fini." Malheureusement, la fille du journaliste André Célarié a été démasquée. "J'ai été grillée par un mail où je râlais contre la chimio. J'ai essayé d'en rigoler, de dire que c'était juste un polype, mais plus je mentais, plus je m'enfonçais. Depuis, un de mes fils m'appelle 'la petite cancéreuse'", a confié la jeune femme.

En plus de ses proches, Clémentine Célarié a caché son cancer à son public. Très inquiète pour sa carrière, elle a même décidé de porter des perruques pour ses passages à la télévision. "Le nombre de fois à la télé, où j'avais envie de dire, quand on me demandait : 'Ça va ?', que 'ça va, j'ai un cancer, je suis en chimio, j'ai fait une embolie pulmonaire, mais ça va'. Avoir le cancer et ne pas pouvoir en parler, c'est double peine. Ce n'est pas normal", a-t-elle confié.

Une triste réalité qu'elle tente de déconstruire aujourd'hui en prenant la parole, haut et fort, sans se poser en victime.