Clémentine Célarié : Quand son séduisant fils Abraham défilait en jupe pour Jean Paul Gaultier

Clémentine Célarié est la tête d'affiche de Police de caractère, série diffusée ce samedi 5 février sur France 3. Mais dans la vie, surtout avec ses trois enfants, la comédienne n'était pas du genre à fliquer. Bien au contraire, ce que pouvaient entreprendre ses trois garçons la rendait fière comme lorsque son aîné Abraham, né de sa relation avec le musicien Henri Diallo, défilait pour Jean Paul Gaultier au milieu des années 2000. Un honneur d'autant plus grand que le jeune homme de 22 ans marquait les esprits en défilant en jupe devant un parterre de stars. De quoi faire la fierté de sa maman, toujours très admirative de ses trois enfants et à qui la liberté a toujours tenu à coeur. S'il n'a pas continué sa voie dans la mode, Abraham excelle dans la musique. Devenu DJ et fan de hip-hop, il sortait même un EP, Tête dans les nuages, après des mois de confinement à publier des vidéos de beatbox sur son compte Instagram.

La fierté entre la mère et son fils va dans les deux sens. En novembre dernier, Clémentine Célarié révélait dans son livre Les Mots défendus avoir été frappée par un cancer du côlon qu'elle a vaincu depuis. Plus que touchée quand Florent Pagny a lui aussi révélé se battre contre la maladie, l'actrice de 64 ans s'est aussi montrée admirative : "Je trouve ça formidable les gens qui osent dire qu'ils ont un cancer. C'est essentiel, pour tout le monde, pour ceux qui en ont un et pour ceux qui les accompagnent" confiait-elle dans un entretien pour Télépro. Un discours que son fils Abraham approuve.

Clémentine Célarié n'a pas voulu mettre tout le monde au courant quand elle a appris qu'elle avait un cancer. Un choix qu'a commenté son fils aîné dans les pages du Figaro : "Parfois, les réactions peuvent être un poids plus qu'autre chose. Elle nous a protégés" lançait-il en décembre. Cette discrétion liée à la période de pandémie leur a permis de se "recentrer" : "Elle ne revient pas comme si de rien n'était mais avec un surplus d'énergie". Une maladie dont elle a désormais fait sa force.