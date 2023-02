"Vous n'allez pas rester comme ça ?" : Clémentine Célarié et une autre célèbre actrice clashées sur leur physique

Outre son talent, Clémentine Célarié est connue pour son énergie et son franc-parler. Elle en a fait une nouvelle fois preuve sur le plateau de C à vous, le talk-show de France 5, ce 16 février 2023. Elle a été interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe à l'heure de la promotion de son spectacle Une vie d'après l'oeuvre de Maupassant, au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris.

L'irrésistible actrice de La Vengeance d'une blonde a notamment rebondi sur un des sujets de l'émission, un classement scientifique de la beauté de plusieurs sex-symbols. La perfection de leurs traits a ainsi valu à des stars tels que Regé-Jean Page, Robert Pattinson ou encore George Clooney d'être mis en lumière. En terminant sur l'idée que le charme, ça ne se mesure pas, l'invitée confie alors une anecdote sur une personne qui lui a fait une sacrée remarque sur son physique, ainsi que sur celui d'une amie, actrice également.

"Un jour avec Chantal Lauby, on était en boîte de nuit il y a longtemps. Il y a un chirurgien esthétique qui vient, mais nous ne savions pas que c'en était un. (...) Il nous dit : 'Bonsoir. Vous n'allez pas rester comme ça ?'", explique Clémentine Célarié devant une assistance aussi choquée qu'amusée. On a cru que c'était une blague, poursuit-elle. On rigolait toutes les deux." Pensant qu'il y avait une caméra cachée, elles croient avoir affaire à une plaisanterie mais pas du tout. Le médecin l'aurait d'ailleurs mal pris d'après le souvenir de la comédienne de 65 ans. Ce sur quoi, Anne-Elisabeth Lemoine conclut en disant : "Ca c'est un homme qui sait parler aux femmes".

De l'énergie à revendre

D'un tempérament joyeux, Clémentine Célarié sait que sa franchise peut parfois lui jouer des tours. Ainsi, à ses débuts, la maman d'Abraham, Gustave et Balthazar a vu que sa liberté de ton a pu être mal comprise. Si elle ne regrette pas sa façon de faire, elle a également utilisé cette force pour parler de sujet délicat, comme le cancer qu'elle a affronté et dont elle parle sans tabou. "J'avais écrit ce livre pour parler de la guérison", confiait-elle sur le plateau de Quelle époque. "Parce que le cancer est égal à la mort dans la tête des gens et c'est pour ça que, pour moi, il faut absolument en parler !"