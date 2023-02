"On ne se rend pas compte" : Clémentine Célarié évoque son image dans les médias au début de sa carrière

Clémentine Célarié (37°2 le matin, La vengeance d'une blonde, Les Misérables...) était l'invitée de Sud Radio ce lundi 13 février 2023. Au cours de cette interview, la comédienne de 65 ans, qui pour rappel annonçait en 2021 avoir un cancer, a notamment été amenée à revenir son début de carrière, et notamment sur ses premières apparitions médiatiques. Elle s'est souvenue, entre autres, de ses passages dans les émissions de Thierry Ardisson comme Tout le monde en parle, dans lesquelles des questions parfois trop osées étaient posées, et auxquelles elle répondait avec beaucoup d'aisance.

"C'était la liberté. Je l'aime beaucoup Thierry Ardisson, mais quand on est jeune, on ne se rend pas compte de l'effet et l'impact que ça peut avoir. En tout cas, moi je ne me rendais pas compte. Mais il y a des actrices qui se tiennent beaucoup mieux. Moi, ce serait à refaire, je referais pareil. Je me suis toujours dit que ce n'était pas grave", a-t-elle expliqué, en ajoutant avec humour qu'elle est aujourd'hui, en raison de son âge, "moins associée à un sex-symbol" qu'autrefois et que "ça, c'est bien !".

C'est devenu un système

Quelques minutes plus tôt, il lui avait été demandé si elle était à l'époque elle-même contrainte de se retrouver dans des situations très inconfortables comme se montrer dénudée sur scène, ou si, au contraire, elle le faisait de son plein-gré. "On ne m'a jamais obligé, ou alors je ne m'en suis pas rendu compte, ce qui serait pire. Mais, je me souviens que je parlais très librement des hommes et du fait que je sois amoureuse, parce que je trouve que c'est bien de ne pas se prendre au sérieux et de se tourner en dérision soi-même", avait-elle alors répondu, avant de préciser qu'elle n'était pas pour autant "une nymphomane".

"Mais après j'ai arrêté, car c'est devenu un système. Je pense, qu'à mon insu, le fait de parler de choses sensuelles a eu une incidence sur mon métier", a ensuite regretté la maman d'Abraham, Gustave et Balthazar. A noter que cet entretien a été réalisé à l'occasion de la diffusion ce soir sur Canal + Doc du documentaire Elle parle d'ELLE, consacré à Joséphine Baker et auquel elle prête sa voix.