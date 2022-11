"Vous ne la verrez jamais" : Patrick Fiori marié à une ancienne Miss, pourquoi ne se montrent-ils pas ensemble ?

Ce vendredi 4 novembre, Patrick Fiori propose une excursion dans sa Corse natale avec une soirée exceptionnelle intitulée Embarquement immédiat - Bienvenue en Corse avec Patrick Fiori. L'ex-membre de Notre Dame de Paris est entouré de nombreux artistes comme Bénabar, Patrick Fiori, Claudio Capéo, Jenifer, Joyce Jonathan, Soprano, Claire Keim ou encore Christophe Willem.

Côté vie privée, Patrick Fiori est marié depuis juin 2008 à Ariane Quatrefages, ancienne dauphine de l'élection de Miss France 2000, remportée par Sonia Rolland, et à laquelle le chanteur, âgé de 30 ans à l'époque avait assistée. "J'étais invité en tant que jury dans les Miss France, avait-il confié dans l'émission Amanda sur France 2 en 2016. Dans ces beautés-là, j'ai la chance d'en avoir une auprès de moi." Patrick Fiori et Ariane Quatrefages sont devenus les heureux parents de Sevan, né en juillet 2009 et Gabin, né en 2014.

Patrick Fiori veut préserver son jardin secret

En octobre 2020, Patrick Fiori a accordé une interview au Parisien à l'occasion de la sortie de son album Un air de famille (sorti le 2 octobre 2020). Il a révélé la raison pour laquelle il ne fait aucune apparition avec sa femme. "C'est comme mes enfants, vous ne la verrez jamais ! Ni sur les réseaux sociaux ni dans la presse people." Le chanteur s'est également montré très ferme sur la préservation de son jardin secret : "Avec ce titre Un air de famille, j'aurais pu mettre mes enfants en photo sur le disque. On a les mêmes têtes ! Mais non, hors de question ! Ils feront ce qu'ils veulent quand ils seront adultes. Mais là, je les préserve." Toutefois, Patrick Fiori a confié montrer le visage de ses géniteurs : "Je montre juste mes parents qui ont 84 ans parce que cela les amuse. Et qu'ils ont été essentiels dans mon parcours."

Si Patrick Fiori évite de se montrer en public avec sa femme, celle-ci est toutefois très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. En septembre dernier, l'ex-Miss a publié un extrait d'article issu du magazine Version Femina Corse dans lequel elle se confiait sur son métier d'agent manager d'artistes.