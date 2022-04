12 Coups de midi : Le bébé d'une candidate victime de "la chose la plus horrible", graves révélations

Jean-Luc Reichmann fait toujours en sorte que ses candidats dans Les 12 coups de midi passent un bon moment sur son plateau, dans la joie et la bonne humeur. Mais l'animateur aime également parfois aborder des sujets plus sérieux. Ce fut le cas jeudi 21 avril 2022. Entre deux questions, Jean-Luc Reichmann a souhaité donner la parole à Harmonie, qui a vécu une expérience terrifiante il y a quelques années.

Cette maman de deux enfants a confié avoir été complètement dépassée à la naissance de sa fille, à tel point que celle-ci a bien failli mourir. "Elle a eu un gros souci plus petite, ça s'appelle le syndrome du bébé secoué", a-t-elle raconté avec émotion et au bord des larmes à l'évocation de ce souvenir. Et de continuer avec le désir d'éveiller les consciences sur ce fléau : "C'est la chose la plus horrible qu'on puisse faire à un enfant. Il faut absolument en parler autour de soi, c'est très méconnu. Quand on est fatigué, à bout, ça peut arriver à n'importe qui. Un nourrisson, il faut le poser dans son lit ou dans un endroit sécurisé, et aller souffler".

Si Harmonie avait appliquer ces simples gestes qu'elle préconise aujourd'hui, sa fille aurait pu éviter de lourds problèmes de santé. "La petite fille, que vous voyez et va extrêmement bien, a été opérée cinq heures. Elle a eu des drains jusqu'à ses 18 mois parce qu'elle a fait deux hémorragies cérébrales et rétiniennes... à 4 mois et demi", a-t-elle révélé.

Il y a également eu des conséquences chez la maman elle-même suite à cette période. "C'est ce qui a déclenché le cancer chez moi. Il me manque à l'heure actuelle la moitié d'un poumon. Ça fait 4 ans que je combats et je suis toujours là et je resterai là", ont appris les téléspectateurs. "C'est pour ça que je vous ai laissé la parole. On est de tout coeur avec vous. Et Victoire, elle est belle comme tout. Merci pour votre témoignage Harmonie, ça fait du bien, il faut en parler", a réagit Jean-Luc Reichmann, touché par son histoire et face aux larmes de la candidate.