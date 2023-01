12 Coups de midi : Un célèbre Youtubeur bientôt candidat et déjà vu dans un autre jeu télé

Dans Les 12 Coups de midi, il n'est pas rare que Jean-Luc Reichmann invite des personnalités de renom à venir lui rendre visite sur son plateau pour évoquer leur actualité. Il est en revanche moins commun qu'elles participent au jeu. C'est pourtant bien un Youtubeur à succès qui va prochainement rejoindre la liste des candidats. En effet, comme nous l'apprennent nos confrères de Télé 2 semaines, celui qui s'est fait connaître sous le pseudo Lucas Studio se lancera dans la compétition à partir du 18 janvier. À noter qu'il ne s'agira pas du premier jeu télévisé pour le jeune homme de 23 ans, lequel a déjà été vu dans Tout le monde veut prendre sa place (France 2) en 2021.

Mais c'est donc surtout sur Youtube qu'il est possible de suivre les aventures de Lucas, lequel s'est lancé sur cette plateforme en 2013, alors qu'il arrivait au collège. À l'époque, l'adolescent se filmait seul dans sa chambre et proposait du contenu consacré aux jeux vidéo. Quelques années plus tard, le jeune blond aux lunettes originaire de Savasse dans la Drôme, a développé sa chaîne actuelle baptisée Lucas Studio. Sa première vidéo y est partagée en 2015, lorsqu'il a 15 ans, et il ne s'arrêtera plus. Parodies de clips, d'émissions télé, sketchs en tout genre sur le lycée et la vie d'adolescent... Lucas évoque tous les sujets avec humour dans l'espoir de percer. "J'ai commencé mes premières vidéos à 11, 12 ans, mais j'étais peu régulier, puis j'ai lancé la chaîne YouTube il y a quatre ans et j'ai commencé à en vivre il y a environ un an. C'est très dur de se faire connaître, j'étais suivi par 5 000 personnes pendant trois ans, et puis c'est monté très vite", avait-il confié au Dauphiné Libéré.

C'est effectivement peu dire que ses nombres d'abonnés ont grimpé, en seulement quelques mois. Et aujourd'hui, Lucas Studio est fort d'une communauté de 935 000 personnes sur Youtube où la majorité de ses vidéos dépassent les 500 000 vues. Également très présent sur Instagram, le jeune homme a près de 200 000 abonnés.