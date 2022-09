"Elle est divine !" : La fille d'une star de la chanson débarque dans Les 12 coups de midi

Le 7 septembre est une grande date pour le Brésil. Il s'agit du jour de l'Indépendance qui est célébré chaque année. Jean-Luc Reichmann a lui aussi voulu faire la fête et, dans Les 12 coups de midi, il a customisé son plateau aux couleurs du pays d'Amérique du sud. Histoire de bien se mettre dans l'ambiance, l'animateur a également reçu une jeune chanteuse de 33 ans prénommée Vanille et dont les tubes sont inspirés de la musique brésilienne entre autres.

"Vanille, c'est une chanteuse fantastique. Depuis des années, elle nous envoûte grâce à sa pop et à sa folk métissée. Elle est mignonne, elle est divine. Messieurs dames, Vanille", a lancé Jean-Luc Reichmann. En débarquant vêtue d'un petit top coloré et d'un short en jean, la brunette a ensuite expliqué son style musical venu d'un peu partout dans le monde. "J'ai des origines de la Guadeloupe et aussi de Corse. Tu as une insulaire avec beaucoup de caractère devant toi. Et donc je pense que j'ai ce métissage en moi qui m'a poussé vers cette musique brésilienne qui est une terre de mélange."

"Est-ce que papa a été une inspiration ?", lui a ensuite demandé le compagnon de Nathalie Lecoultre. Et pour Vanille de répondre : "J'ai toujours baigné dans la chanson française depuis que je suis née, c'est une inspiration aussi pour moi. C'est pour ça que je dis que je fais de la chanson française métissée. (...) Le fait d'avoir grandi dans la culture, dans la chanson française, c'est une grande chance."

Car oui, Vanille a eu le meilleur des mentors en grandissant, étant la fille d'un célèbre artiste. "C'est un petit chanteur que vous ne connaissez pas mais quand même qui a eu un petit peu de succès, pas beaucoup. C'est la fille de Julien Clerc", a ironisé Jean-Luc Reichmann en partageant l'information. Après quoi, Vanille a pu interpréter son nouveau titre Suivre le soleil devant le public.

Pour rappel, Vanille est le fruit des amours passés entre son père et Virginie Coupérie-Eiffel (descendante de Gustave Eiffel et du ministre de la Police de Napoléon Ier, Joseph Fouché).