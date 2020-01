4 mariages pour 1 lune de miel : Sandrine entre la vie et la mort

La compétition fait de nouveau rage cette semaine sur TF1 avec 4 mariages pour 1 lune de miel. Jeudi 9 janvier 2020, Sandrine était invitée à préparer son mariage et à y convier ses concurrentes. Contacté par le média L'Avenir, David a expliqué leur choix d'avoir des caméras et de se prêter au jeu le jour le plus important de leur vie. "Nous voulions vivre une expérience hors du commun et partager l'amour qu'on se porte. C'était aussi l'occasion pour Sandrine de sortir un peu de sa maladie", a-t-il fait savoir, évoquant ainsi le cancer des poumons dont est victime Sandrine depuis deux ans maintenant.

Problème, l'attitude de la jeune femme a fortement agacé les internautes toute la semaine et ces derniers n'ont pas manqué de le faire remarquer sur les réseaux sociaux. Chaque jour, la jeune femme était ainsi la cible de vives critiques. Face à cette déferlante de haine, David est sorti du silence sur Facebook pour défendre sa compagne en révélant qu'elle se trouvait actuellement en mauvaise posture. "Je tenais à vous dire que mon épouse Sandrine se bat entre la vie et la mort en ce moment précis. Donc, si vous regardez l'émission ce soir, ayez une pensée particulière pour elle et inondez Facebook de messages positifs pour elle et ce même sur la page officielle de l'émission car des mauvaises personnes la critiquent et l'incendient. Je vous remercie d'avance de votre soutien."

Décidé à combattre les mauvaises langues, David a même pris le temps de répondre à certains commentaires postés sur la page Facebook de 4 mariages pour 1 lune de miel. On s'y moquait de sa perruque le jour du mariage."Avec ses traitements et la chimiothérapie, elle a perdu ses cheveux et elle voulait être digne le jour du mariage. Certains ont écrit des commentaires déplacés par rapport à cela. Je veux bien qu'on ne soit pas forcément d'accord avec ce qu'elle peut dire, mais pas qu'on critique la femme qu'elle est. J'aimerais que les gens aient un peu plus de respect pour elle", se désole David. Très remonté, il poursuit en accusant la production d'avoir fait un portrait malhonnête de Sandrine. "Sandrine est quelqu'un de très franc et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais ils la font passer pour une mauvaise personne." Reste à espérer que Sandrine se rétablisse le plus rapidement possible !