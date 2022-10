4 mariages pour une lune de miel : Tournage suspendu après la gaffe d'une mariée !

4 mariages pour une lune de miel est l'une des émissions à succès de TF1. Le principe est simple : quatre jeunes femmes mettent en scène leur mariage et sont notées par les trois autres sur différents critères comme l'ambiance, le repas ou encore la robe de mariée. Celle qui obtient la meilleure note globale remporte un superbe voyage de noces à l'autre bout du monde. Alors, forcément, tous les coups sont permis... Cette fois, il n'est pas question d'un clash entre deux concurrentes mais plutôt un énorme fou rire survenu après le geste inexplicable de l'une d'entre elles !

A l'été 2019, Cindy, Séverine, Myriam et Safiyé s'affrontaient. La dernière a épousé Rémi lors d'un mariage dans le thème "orient et occident" devant 220 personnes, pour un budget s'élevant à 13 000 euros. Mais ce n'est pas cette soirée-là qui a été mouvementée. En effet, c'est à la mairie, lors du mariage de sa camarade Myriam, qui a dit "oui" à son cher Yannick, que Safiyé a fait une grosse bourde, comme elle le rapporte sur son compte TikTok des années plus tard. "Je vais vous demander à tous les deux de vous lever, et je vais recueillir vos consentements", lance la maire devant une salle remplie d'invités, tous installés sur des chaises. C'est alors que Safiyé se lève et provoque un gros fou rire ! "Je crois que j'ai mal compris. Je pensais qu'elle demandait aux invités de se lever. Yannick a cru que je voulais me marier avec lui, jamais de la vie ! Je te le laisse Myriam !", lance-t-elle alors devant les caméras de TF1. La mariée du jour a été beaucoup amusée, indiquant trouver sa camarade "formidable".