6ix9ine mal aimé : Une association refuse son gigantesque don

6ix9ine n'aura pas attendu bien longtemps avant de revenir. Libéré plusieurs mois avant la date officielle de sa sortie grâce à la pandémie de coronavirus, le rappeur américain a dévoilé le clip arc-en-ciel de GOOBA. Bling requin, danseuses aux vêtements multicolores, nattes colorées, bracelet électronique à la cheville... le snitch du rap game est bel et bien de retour.

Avec déjà 128 millions de vues et une marée de commentaires positifs, 6ix9ine s'était empressé de lancer le merchandising du clip, avec des ensembles de jogging, T-shirt et un bien trouvé masque en tissu au sourire du requin, à 25 dollars. TMZ.com apprend, le 12 mai 2020, que le rappeur aurait empoché 2 millions de dollars en une semaine. Il aurait ainsi décidé de donner 10% de cette somme, soit 200 000 euros, à des familles dans le besoin, fragilisées par la pandémie.

Il a donc essayé de donner 200 000 dollars à une association à but non lucratif, No Kid Hungry, qui donne des vivres à des familles qui ne peuvent pas se permettre de se nourrir correctement. Mais l'association a décliné son offre. 6ix9ine a aussitôt exprimé son étonnement. "No Kid Hungry préfère enlever de la nourriture d'enfants innocents, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cruel", a-t-il écrit sur Instagram, avant de supprimer la story.

Dans un communiqué, No Kid Hungry a expliqué sa décision. "Nous sommes reconnaissants de l'offre généreuse de Mr. Hernandez, mais nous avons informé ses représentants de notre décision de décliner son don. En tant qu'association basée sur le bien-être des enfants, notre politique est de décliner les offres des donneurs dont les activités ne s'alignent pas sur notre mission et nos valeurs", est-il indiqué.