6ix9ine : De retour, la "balance" répond aux insultes et dynamite Instagram

Après la joie suscitée par le fils de Drake, Adonis, la tristesse des morts de Chynna (victime d'une overdose) et Fred The Godson (décédé du coronavirus), la planète Rap tremble : 6ix9ine est à l'origine de ce séisme. Il s'est adressé aux internautes en direct pour la première fois depuis sa sortie de prison - un live qui a établi un nouveau record du genre sur Instagram ! Le rappeur, remis en liberté, leur a montré son bracelet électronique et a répondu aux insultes de balance à son encontre : "[J'aurais dû] rester loyal envers des mecs qui couchaient avec la mère de ma fille ?"

Les fans de rap se souviendront longtemps du vendredi 8 mai 2020 ! La date est entrée dans l'Histoire grâce à 6ix9ine, qui a officiellement relancé sa carrière de rappeur. Le jeune homme au visage tatoué et aux cheveux colorés a sorti un nouveau single, Gooba, et un clip haut en couleur, tourné après sa remise en liberté. Il s'y met en scène en compagnie de charmantes figurantes, montre son bracelet électronique et se moquant de sa nouvelle image de balance (ou "rat", dans le jargon américain).

Pour accompagner ce nouveau single, 6ix9ine a tenu une conférence de presse virtuelle. Il s'est adressé à ses followers en direct sur Instagram, un live suivi par 2 millions d'internautes (le nouveau record de l'application), qui a commencé par un 6ix9ine heureux, tenant des menottes et s'amusant avec deux filles dans une chambre.