A 70 ans, une femme donne miraculeusement naissance à son premier enfant

Si on dit parfois aux femmes de se presser pour faire des enfants à cause de leur horloge biologique, en Inde certaines pourraient bien avoir découvert le secret de la fertilité éternelle. Pour preuve, une femme indienne âgée de 70 ans a donné naissance à son premier enfant.

Jivunben Rabari et son époux Maldhari (74 ans) ont conçu leur fils par fécondation in vitro. L'heureuse maman, originaire d'un village appelé Mora, dans le Gujurat, n'avait pas de pièce d'identité pour prouver son âge lors de sa prise en charge mais a déclaré avoir 70 ans. Surpris, les médecins ont reconnu qu'il s'agissait de "l'un des cas les plus rares qu'ils aient vus".

Jivunben Rabari n'a pas pour autant battu le record du monde de la femme la plus vieille ayant donné naissance à un enfant. Il s'agit (encore une fois) d'une femme indienne, Erramatti Mangayamma, qui a accouché de jumelles en septembre 2019 à l'âge de 74 ans. Mariée depuis 1962 à son époux Raja Rao, la famille s'était toujours désespérée de ne pas avoir d'enfants jusqu'au jour où leurs prières ont été exaucées après cinquante-sept ans d'attente et d'espoirs. Pour concevoir ce bébé, la maman avait également conçu par fécondation vitro (FIV).

À l'époque, le Hindustan Times avait rapporté que l'ovule d'une autre femme avait été utilisé et fécondé avec le sperme de son mari pour concevoir le bébé parce que Mangayamma était ménopausée depuis 25 ans. Le Dr Umashankar avait confié que son état avait été "constamment surveillé" pendant sa grossesse, notamment par des cardiologues, des gynécologues et un nutritionniste. Après une naissance par césarienne, le papa avait déclaré : "Grâce à la grâce de Dieu et des médecins, je suis l'heureux papa de deux petites filles. (...) Nous sommes le couple le plus heureux du monde aujourd'hui."