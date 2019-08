Aaron Carter et sa belle Lina Valentina ont rompu

Aaron Carter et la jolie Lina Valentina vont désormais prendre des chemins séparés. Le chanteur américain de 31 ans et sa compagne, une artiste âgée de 28 ans, ont rompu, a révélé la Page Six, le 3 août 2019. Dans la foulée, l'interprète du tube I Want Candy a publié un communiqué.

"Lina et moi avons avons décidé de prendre des chemins différents. J'avais vraiment espéré que cette histoire soit celle qui puisse durer jusqu'à la fin des temps. Nous avions même parlé d'avoir des enfants [il avait entretenu le flou sur une possible grossesse de sa chérie sur les réseaux sociaux, NDLR] mais il est apparu que nous étions incapables de mettre derrière nous nos différences et que cette relation pouvait éventuellement devenir néfaste. J'ai vécu tellement de choses ces dernières années et j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Je n'ai aucun regret à l'idée d'avoir été en couple avec Lina et j'ai clairement appris des choses sur moi-même. Je pense que cette décision était la plus mature à prendre. Je vais me concentrer sur ma musique, ma tournée et mes fans. J'espère que mon âme soeur est quelque part et que je vais la rencontrer prochainement", a écrit Aaron Carter dans son communiqué.

Aaron Carter, frère du chanteur Nick Carter (du groupe Backstreet Boys), avait officialisé sa relation amoureuse avec Lina Valentina en septembre 2018. Une histoire de coeur qui survenait après l'imbroglio autour de la sexualité du chanteur, lequel s'était déclaré bisexuel avant de faire marche arrière et dire, maladroitement, qu'il rêvait de fonder une famille...

Le chanteur a sorti il y a quelques mois un nouveau disque intitulé LØVË, qu'il défend sur scène à travers une tournée nord-américaine. Son prochain show aura lieu samedi 10 août 2019 sur la scène du Capitol Theatre de Tampa, en Floride.