Abbey Clancy : Sublime et en transparence avec Natalia Vodianova

Un compagnon (l'homme d'affaires français Antoine Arnault) et cinq enfants, sa carrière de top model, sa fondation : Natalia Vodianova est une femme très prise ! Après la Fashion Week de Paris, elle s'est rendue à Londres et a assisté à une nouvelle soirée caritative. Le mannequin relooké en elfe y a été rejoint par une Abbey Clancy sublime dans une robe transparente...

La Naked Heart Foundation, créée par Natalia Vodianova et oeuvrant pour les enfants dans le besoin, a réuni ses soutiens lors d'une nouvelle édition de la Fabulous Fund Fair ! L'événement a eu lieu ce jeudi 3 octobre 2019 à Londres et avait pour thème les elfes et les fées.

Le top model de 37 ans l'a respecté en portant des oreilles d'elfe, accessoires de sa tenue du soir composée d'une robe Giambattista Valli et d'une parure de joaillerie Chopard.