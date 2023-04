Achraf Hakimi séparé d'Hiba Abouk : la jeune maman célibataire dévoile tout son amour pour leurs deux garçons

C'est une annonce qui est arrivée au milieu de la tempête pour Achraf Hakimi. Le 27 mars dernier, alors que le joueur du Paris Saint-Germain est visé par une enquête pour viol depuis quelques semaines, sa femme Hiba Abouk annonce publiquement qu'elle n'est plus en couple avec le sportif de 24 ans. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", déclare-t-elle, mettant ainsi fin à plus de 4 ans de relation.

Pourtant, tout semblait aller pour le mieux entre Hiba Abouk et Achraf Hakimi, qui se sont rencontrés en 2018. Une belle histoire d'amour entre les deux stars nées à Madrid et d'origine marocaine, qui ont eu ensemble deux beaux garçons, Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022). Malgré tout, leur amour n'a pas survécu et les rumeurs sorties dans la presse espagnole indiquent que ce serait leur écart d'âge (l'actrice à 36 ans) qui serait à l'origine de leur séparation. La belle brune souhaiterait une vie de famille plus posée alors que le grand copain de Kylian Mbappé serait lui désireux de "continuer à faire la fête". Installés à paris depuis l'été 2021, ils semblent tous les deux s'être parfaitement adaptées à leur nouvel environnement et visiblement, l'actrice hispano-marocaine ne compte pas déménager de si tôt.

Joyeuse journée internationale du bisou !

Si elle s'est fait discrète ces derniers mois sur ses réseaux sociaux, Hiba Abouk est bel et bien de retour, comme elle le montre depuis quelques semaines. Fin mars, elle dévoilait une courte vidéo d'elle au jardin du Luxembourg, à Paris, en compagnie de son fils aîné, mais ce jeudi 13 avril, c'est pour une toute autre raison qu'elle a publié une jolie photo d'elle en compagnie d'Amin et Naïm. "Joyeuse journée internationale du bisou !", s'exclame l'ex femme d'Achraf Hakimi dans une vidéo publiée dans sa story sur Instagram (et qui est à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché, accompagné de la chanson Kiss of Life de Sade, on peut voir la jeune maman embrasser tendrement ses deux garçons.

Un joli moment qui montre bien tout l'amour qu'Hiba Abouk porte à ses enfants.