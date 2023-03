Achraf Hakimi séparée de sa femme : Hiba Abouk désormais célibataire, sa nouvelle vie dévoilée

Le mois de mars vécu par Achraf Hakimi restera certainement longtemps dans sa mémoire. Le 27 février dernier, Le Parisien a révélé une information qui a fait grand bruit. Le footballeur du Paris Saint-Germain, âgé de 24 ans et star de la sélection marocaine, est visé par une enquête pour viol à la suite d'une déclaration d'une jeune femme. Une affaire toujours en cours et en parallèle de ça, c'est la relation avec sa femme qui a fait les gros titres.

Achraf Hakimi est en couple depuis 2018 avec la belle Hiba Abouk et ensemble, ils ont eu deux garçons, Amin (3 ans) et Naïm (1 an). Mariés en 2020, les rumeurs sont vite arrivées d'une séparation depuis plusieurs mois entre le footballeur et l'actrice de 36 ans. La différence d'âge a notamment été avancée par la presse espagnole, cette dernière souhaitant une vie de famille plus posée alors que le grand copain de Kylian Mbappé serait désireux de "continuer à faire la fête".

Jusqu'ici, ni le footballeur marocain, ni sa femme n'étaient intervenus publiquement sur le sujet, mais ce 27 mars, Hiba Abouk a enfin pris la parole via son compte Instagram. L'actrice a publié une story dans laquelle elle met les choses au clair. "Aujourd'hui, je me sens obligée de rendre cette déclaration publique pour exprimer mon état d'esprit et clarifier de première main la désinformation qui circule", indique-t-elle en préambule, avant de préciser que leur rupture a eu lieu avant que la star du PSG ne soit mise en examen pour viol. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", ajoute-t-elle.

Balade à deux au jardin du Luxembourg

Désormais célibataire, Hiba Abouk est visiblement toujours en France, comme elle l'a montré sur son compte Instagram. Dans sa story, la belle brune a publié une vidéo (qui est à retrouver dans le diaporama), sur laquelle on peut la voir, de dos, en train de se balader au jardin du Luxembourg avec son petit Amin à la main.